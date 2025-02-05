Как Украине удалось сохранить поддержку США после прихода Трампа – Bloomberg

Как пишет издание, стратегия "ресурсы в обмен на помощь" заинтересовала администрацию президента США Дональда Трампа.

Украина выбрала стратегию привлечения военной помощи США из-за предложения природных ресурсов, что стало ключевым фактором в сохранении поддержки со стороны администрации Дональда Трампа.

В ситуации, когда Киев сталкивается с серьезными вызовами, подобная тактика выглядит оправданной, пишет Bloomberg.

По данным издания, концепция обмена ресурсов в поддержку была включена в так называемый "план победы" еще осенью 2024 года. Это решение было принято с учетом политики Трампа, рассматривающего международные отношения с точки зрения бизнес-соглашений.

При этом, как отмечает Bloomberg, Трамп, похоже, до конца не понимает, какие ресурсы ему предлагают.

Во-первых, он считает, что Украина богата редкоземельными металлами, хотя фактически речь идет о более распространенных литий, марганец, титан и уран.

Во-вторых, добыча того же лития в Украине еще не началась – месторождения нужно разрабатывать с нуля.

В-третьих, значительная часть залежей полезных ископаемых расположена в районах боевых действий или на оккупированных территориях.

"Зеленский сыграл максимально выгодно при тех обстоятельствах, в которых оказалась Украина. Проблема в том, что если бы Европа серьезно восстановила свою обороноспособность, Киеву не пришлось бы выставлять свои ресурсы на продажу, чтобы вернуть США в поддержку", – говорится в материале Bloomberg.

Окончательный формат соглашения "ресурсы в обмен на помощь" пока остается неясным, однако в издании отмечают, что это компромисс, который Украина вынуждена принять, чтобы сохранить военную поддержку США.

Напомним, редкоземельные ресурсы для США стали одним из составляющих предложений Украины. Президент Дональд Трамп предложил Украине соглашение: доступ Америки к редкоземельным ресурсам в обмен на дальнейшую военную и экономическую помощь. Это совпадает со стратегией Киева по укреплению отношений с его администрацией.