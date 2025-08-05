Как в Кремле реагируют на ультиматум Трампа: источники рассказали Reuters

Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Путин / © ТСН

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Президент России Владимир Путин не намерен соглашаться на санкционный ультиматум президента США Дональда Трампа, срок которого истекает в эту пятницу.

По данным источников Reuters, близких к Кремлю, российский лидер продолжает стремиться к полному захвату Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, прежде чем начать любые переговоры о мире.

Трамп пригрозил ввести новые санкции и 100% пошлины для стран, покупающих российскую нефть (в частности, Китая и Индии), если Москва не пойдет на прекращение огня. Однако, по словам собеседников агентства, Путин убежден в победе России и сомневается в эффективности новых санкций после трех с половиной лет давления.

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Хотя в Кремле подразумевают риски испортить отношения с Вашингтоном, для Путина военные цели остаются приоритетом. Продолжающиеся с мая переговоры носят скорее символический характер и сосредотачиваются на гуманитарных вопросах. Москва требует вывода украинских войск из четырех регионов, нейтрального статуса Украины и ограничения ее вооруженных сил, однако Киев категорически отвергает эти условия.

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф на этой неделе планирует приехать в Москву для обсуждения возможного компромисса. Белый дом подтвердил, что президент США требует прекращения огня и предупреждает о жестких санкциях в случае отказа. Кремль официально не комментирует заявления Трампа, в то время как в США все громче раздается критика в адрес российских атак на украинские города.

Президент России Владимир Путин, несмотря на напряжение в отношениях с США, не готов свернуть войну против Украины. По данным источников Reuters, российский лидер надеется на возобновление торговли с Западом и сохраняет положительное отношение к президенту США Дональду Трампу, однако считает, что прекращение боевых действий пока преждевременно.

Москве кажется нелогичным останавливаться именно тогда, когда ее войска продвигаются на фронте. По словам источника, Путин убежден, что ни армия, ни общество не примут остановки войны в момент, когда у России есть инициатива.

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Несмотря на заметные территориальные потери Украины в последние месяцы, в том числе 502 кв. км в июле – продвижение РФ остается медленным и стоит ему значительных потерь. По данным аналитиков, с начала 2024 года Россия захватила менее 1% территории Украины. Однако Генштаб РФ, по словам источников, уверяет Путина, что украинский фронт может упасть через 2–3 месяца.

Угрозы Трампа по поводу новых санкций и пошлин расцениваются в Кремле как "неприятные, но не критические". Один из собеседников агентства отметил, что Москва не ожидает кардинальных последствий, ведь в прошлом Трамп неоднократно менял свою позицию.

Кроме того, сомнительно выглядит перспектива того, что Китай или Индия прекратят покупать российскую нефть из-за американского давления, что лишь усилило бы рост цен.

После нескольких раундов санкций Россия потеряла значительную часть доходов от энергоресурсов и иностранных инвестиций. В то же время за счет поставок боеприпасов из Северной Кореи и импорта из Китая страна нарастила производство оружия и декларирует устойчивость к ограничениям.

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Трамп, в свою очередь, признал способность Москвы обходить санкции: "Они достаточно хорошо это умеют, посмотрим, что из этого выйдет", - сказал он журналистам.

Reuters также сообщает, что Путин проигнорировал неформальное предложение США, сделанное еще в марте. Она предполагала снятие санкций в обмен на полное прекращение огня, признание российского контроля над Крымом и фактическую легализацию аннексии территорий в 2022 году.

Источник назвал ее "фантастическим шансом", однако добавил, что "остановить войну гораздо труднее, чем ее начать".

Ранее на ультиматум американского президента о 10 днях в России ответили готовностью к противостоянию с США, правда, об этом сказал бывший президент РФ Медведев.