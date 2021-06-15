Как в "Пиратах Карибского моря": в кабинете Зеленского на Банковой сделали ремонт (фото)

На Банковой обновили интерьер.

В Офисе президента обновили интерьер, убрав с рабочего места все великолепие, что сделало его более скромным. Кабинет президента украшают только искусственные тропические растения, напоминающий по декорации приключенческие фильмы.

Фотографии обновленного оформления Офиса сделал в опубликовал фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий.

Так, Зеленский уже пообщался с представителями западных СМИ в новом рабочем кабинете. В помещении теперь отсутствуют картины, цветы и другие пышные украшения и аксессуары, как это было предшественников Зеленского.

"Теперь коридоры Офиса президента украшают картины, как и в дорогих отелях. Каждый раз, рассматривая кабинеты украинских чиновников, я с завистью вспоминал офисы израильских министров, похожие на сборные финские домики, где не было ничего лишнего, ничего похожего на роскошь", — написал Лукацкий .

На опубликованных им фотографиях видно, что стены в новом кабинете президента сделаны из бетона и украшены искусственным папоротником, рядом стоит два кресла. А позади рабочего места Зеленского на стене висит неоновая надпись "Центр Дії Президента". Украшают его кабинет разве что украинский герб и флаг.

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"Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями, я не оговорился. Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки "Остров сокровищ" или "Пираты Карибского моря". Только не хватало в кустах черепов и скелетов. Пока журналисты ждали президента, мне все время казалось, что сейчас заиграет музыка, прозвучат выстрелы, и появятся куклы в банданах с саблями и старинными пистолетами", — говорится в его сообщении.

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский возразил возможность своего переезда в Офис на Банковой, потому что это, по его словам, может привести к негативной реакции общества.

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