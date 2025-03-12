Как в России отреагировали на предложение о перемирии: эксперты ISW проанализировали первые заявления

Предложение о 30-дневном прекращении огня российские праворадикалы считают неприемлемым, однако подконтрольные государству СМИ пишут, что "Россия должна действовать грамотно".

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Соединенные Штаты и Украина во время встречи в Джидде (Саудовская Аравия) договорились 11 марта о 30-дневном прекращении огня в Украине при условии согласия России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это будет включать остановку боевых действий по всей линии фронта, мораторий на ракетные удары большой дальности и удары беспилотников, а также прекращение операций в Черном море и начнется, как только Россия согласится.

Глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Москве следует соглашаться на предложение "как можно скорее".

Аналитики пишут, что российские радикальные группировки и часть чиновников высказались категорически против прекращения огня. Российские блоггеры пишут в стиле стандартной кремлевской пропаганды, что якобы США и Украина "откажутся" от мира "при первой же возможности", а война в Украине "экзистенциальна для России". Также они говорят, что прекращение огня будет "чистой изменой и саботажем".

В Госдуме заявили, что 30-дневная остановка огня, поскольку это позволит Украине перевооружиться и перегруппироваться, поэтому Россия не должна на него соглашаться.

"Кремль официально не отреагировал на предложение о прекращении огня, а российские государственные СМИ пытаются представить предварительные официальные заявления России о двусторонних американо-российских переговорах как ответ на предложение о прекращении огня", – говорится в отчете.

Также российские государственные каналы распространили заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, которая днем, 11 марта, заявила, что в Москве не исключают возможные контакты с представителями США в течение следующих нескольких дней.

Член Комитета по безопасности Государственной Думы России Михаил Шеремет заявил перед обнародованием совместного заявления, что Россия заинтересована в урегулировании в Украине, но не позволит обмануть себя, а российские государственные СМИ лишь усилили заявление Шеремета после предложения о прекращении огня.

"Российские государственные СМИ, вероятно, пытаются показать реакцию России как умеренную для внутренней аудитории, пока официальные лица Кремля не сделают публичных заявлений и не создадут основания для более широкого освещения этого предложения в российских средствах массовой информации", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что журналист Виталий Портников заявил, что президент США Дональд Трамп должен будет вооружать Украину, если РФ не пойдет на прекращение огня.

Мы ранее информировали, что советник президента США Майк Уолтц заявил о важном первом шаге в переговорах с Украиной.

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