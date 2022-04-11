Как вести себя в Сети, чтобы не помогать врагу во время войны: простые подсказки

Как вести себя в Сети, чтобы не помогать врагу во время войны: простые подсказки

Не распространяйте информацию об оружии и техническом оборудовании, которое мы получаем от партнеров.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины и Офис добродетели НАПК в рамках проекта «Добродетельность онлайн» напоминают, как вести себя в сети, чтобы не помогать врагу во время войны.

Об этом Центр противодействия дезинформации при СНБО напомнил в Telegram-канале.

Не распространяйте информацию об оружии и техническом оборудовании, которое мы получаем от партнеров

Это чувствительная информация, которую собирает противник, чтобы использовать в войне против нашей страны. Радуемся тихо.

Помните! Сейчас любой правильный поступок украинца, в частности, в цифровом пространстве, приближает нас к победе.

"Борем инфотеррор вместе!", — говорится в сообщении.

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