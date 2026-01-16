Как военные будут голосовать на выборах: в ЦИК рассказали подробности

Выборы в Украине

Обеспечение избирательного права для защитников Украины является приоритетом государства. Даже после войны численность войска будет оставаться значительной, что требует специфических подходов к организации волеизъявления.

Об этом рассказал глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко в интервью изданию LB.ua.

По словам главы ЦИК, люди, защищающие суверенитет страны, не могут быть ограничены в праве избирать власть. Поэтому комиссия уже наработала проект, предусматривающий гибкие механизмы для голосования военнослужащих:

Предлагается сохранить общий порядок голосования по местам дислокации. Однако процедуру хотят упростить: включение бойцов в списки на участках вблизи места службы будет происходить по представлению командиров.

Также предлагается создание специальных участков. Этот механизм, уже применявшийся в 2019 году, позволяет образовывать отдельные участки непосредственно в воинских частях по представлению Министерства обороны.

И рассматривается вариант мобильного голосования. Это принципиально новый подход для военных условий.

Этот механизм будет работать по аналогии с голосованием на дому для маломобильных групп населения.

Предполагается, что члены избирательной комиссии смогут приезжать к военнослужащим с передвижным ящиком. Это позволит собрать голоса тех защитников, которые из-за выполнения служебных задач не могут физически прибыть на участок.

В то же время Диденко отметил сложности с обеспечением прозрачности процесса на режимных объектах. Главный вызов — организация работы наблюдателей.

«Просто запретить его (наблюдение — ред.) в целях обеспечения безопасности плохо, чтобы не было обвинений в злоупотреблении», — объяснил глава ЦИК.

Чтобы избежать манипуляций и гарантировать честность выборов, комиссия планирует разработать четкие протоколы допуска официальных наблюдателей к местам голосования военных, балансируя между открытостью и требованиями безопасности.

Напомним, эксперты предостерегают, что первые послевоенные выборы в Украине потребуют специального правового урегулирования из-за разрушенной инфраструктуры, массовой миграции и устаревших избирательных реестров.

Как отмечает экс-замглавы ЦИК Андрей Магера, избирательный процесс должен неукоснительно соответствовать конституционным принципам, а для парламентских выборов целесообразно принять отдельный временный закон.

Среди ключевых вызовов — обновление избирательных округов, организация голосования для военных, ВПЛ и миллионов украинцев за рубежом, а также отказ от электронного и почтового голосования из-за высоких рисков.