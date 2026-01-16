- Дата публикации
Как военные будут голосовать на выборах: в ЦИК рассказали подробности
Диденко рассказал, как государство будет гарантировать избирательное право бойцам после завершения войны.
Обеспечение избирательного права для защитников Украины является приоритетом государства. Даже после войны численность войска будет оставаться значительной, что требует специфических подходов к организации волеизъявления.
Об этом рассказал глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко в интервью изданию LB.ua.
По словам главы ЦИК, люди, защищающие суверенитет страны, не могут быть ограничены в праве избирать власть. Поэтому комиссия уже наработала проект, предусматривающий гибкие механизмы для голосования военнослужащих:
Предлагается сохранить общий порядок голосования по местам дислокации. Однако процедуру хотят упростить: включение бойцов в списки на участках вблизи места службы будет происходить по представлению командиров.
Также предлагается создание специальных участков. Этот механизм, уже применявшийся в 2019 году, позволяет образовывать отдельные участки непосредственно в воинских частях по представлению Министерства обороны.
И рассматривается вариант мобильного голосования. Это принципиально новый подход для военных условий.
Этот механизм будет работать по аналогии с голосованием на дому для маломобильных групп населения.
Предполагается, что члены избирательной комиссии смогут приезжать к военнослужащим с передвижным ящиком. Это позволит собрать голоса тех защитников, которые из-за выполнения служебных задач не могут физически прибыть на участок.
В то же время Диденко отметил сложности с обеспечением прозрачности процесса на режимных объектах. Главный вызов — организация работы наблюдателей.
«Просто запретить его (наблюдение — ред.) в целях обеспечения безопасности плохо, чтобы не было обвинений в злоупотреблении», — объяснил глава ЦИК.
Чтобы избежать манипуляций и гарантировать честность выборов, комиссия планирует разработать четкие протоколы допуска официальных наблюдателей к местам голосования военных, балансируя между открытостью и требованиями безопасности.
Напомним, эксперты предостерегают, что первые послевоенные выборы в Украине потребуют специального правового урегулирования из-за разрушенной инфраструктуры, массовой миграции и устаревших избирательных реестров.
Как отмечает экс-замглавы ЦИК Андрей Магера, избирательный процесс должен неукоснительно соответствовать конституционным принципам, а для парламентских выборов целесообразно принять отдельный временный закон.
Среди ключевых вызовов — обновление избирательных округов, организация голосования для военных, ВПЛ и миллионов украинцев за рубежом, а также отказ от электронного и почтового голосования из-за высоких рисков.