Удары США и Израиля по Ирану спровоцировали скачок цен на нефть, что стало неожиданным финансовым бонусом для Кремля. Президент России Владимир Путин получает деньги на продолжение войны против Украины.

Об этом говорится в статье Politico.

Война в Иране помогла России финансировать войну в Украине

Путин встретил новый год, оказавшись перед непростым выбором: либо сокращать масштабы войны против Украины, либо рисковать серьезными экономическими последствиями для страны. Однако ситуация быстро изменилась. Удары США и Израиля по Ирану вызвали резкий рост мировых цен на нефть — главный источник доходов российского бюджета. Это значительно облегчило Кремлю финансирование войны.

После того как Израиль атаковал иранские нефтяные объекты в минувшие выходные, мировые цены на нефть поднялись выше 100 долл. за баррель. Это самый высокий показатель с лета 2022 года, когда рынки резко отреагировали на полномасштабное вторжение России в Украину.

Для российской экономики такой скачок стал своеобразным финансовым подарком в момент, когда расходы на войну, длящуюся уже четвертый год, начали создавать риск внутреннего экономического кризиса.

Хотя атака на Иран может поставить под сомнение заявления Москвы о поддержке союзников, она одновременно уже приносит выгоду российской экономике и, соответственно, ее военной кампании против Украины. В результате Кремль может оказаться среди главных выгодополучателей расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Российская экономика — от проблем к «спасательному кругу»

Еще несколько недель назад настроения среди российской экономической элиты были довольно пессимистичными. Бюджетные расчеты Министерства финансов РФ на 2026 год базировались на ориентировочной цене 59 долл. за баррель нефти Urals — основной экспортной марки страны. Но уже в январе доходы от энергоресурсов упали до самого низкого с 2020 года уровня, что еще больше ухудшило ситуацию с налоговыми поступлениями.

На экономику все сильнее давили западные санкции, высокие процентные ставки и дефицит рабочей силы. На этом фоне разногласия между Министерством финансов и Центральным банком относительно способов стабилизации ситуации становились все более заметными.

"Это было далеко не крахом, но правительство стояло перед сложными решениями: нужно было сокращать расходы, повышать налоги и даже рассматривать возможность определенного сокращения военных расходов», — сказал старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия — Евразия Сергей Вакуленко.

При этом прекращение войны против Украины даже не обсуждалось. По словам Вакуленко, все же становилось очевидно, что даже в военных расходах России придется «немного экономить».

Ситуация резко изменилась после ударов Израиля и США по Ирану. Тегеран нанес ответные удары, конфликт быстро перерос в региональный, а судоходство через Ормузский пролив фактически остановилось. Это и вызвало новый скачок цен на нефть.

"Вдруг Москва получила этот подарок. Они получили свой спасательный круг», — сказал экс-заместитель министра энергетики России Владимир Милов, который сейчас находится в эмиграции и критикует Кремль.

По его словам, российские чиновники сейчас «очень, очень счастливы».

Экспорт российской нефти — рост цен и отмена санкций

Из-за западных санкций Россия ранее была вынуждена продавать нефть со значительными скидками. Теперь же ее сырье может продаваться даже дороже, поскольку ключевые покупатели — Индия и Китай — спешат обеспечить стабильные поставки.

Более того, это происходит фактически с согласия США. В прошлую пятницу Министерство финансов США предоставило Индии 30-дневное разрешение на закупку российской нефти, чтобы «обеспечить поступление нефти на мировой рынок».

На следующий день министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты могут «снять санкции с другой российской нефти», что стало резким изменением политики по сравнению с прошлым годом, когда Вашингтон наказывал страны за покупку российских энергоносителей.

Кремль, со своей стороны, пытается максимально использовать ситуацию.

Спасет ли кризис в Иране экономику РФ?

Впрочем, эксперты энергетического рынка предостерегают, что Москве еще рано говорить о победе. То, станет ли кризис вокруг Ирана реальным спасением для российской экономики, напрямую зависит от того, как долго продлится конфликт.

По словам Милова, чтобы это действительно изменило ситуацию в экономике, цены на нефть должны удерживаться на нынешнем уровне примерно год.

«Один-два месяца высоких цен, безусловно, помогут, но это ее не спасет», — сказал он.

Кратковременный всплеск цен лишь «поможет отложить сложные решения», добавил Вакуленко.

Есть и другой фактор, который может играть в пользу Москвы: с каждым днем боевых действий США расходуют запасы вооружений, на которые полагается Украина для своей обороны. По сообщениям медиа, Россия передает Ирану разведывательные данные, которые могут помогать ему наводить удары по американским военным кораблям и самолетам.

Убийство лидера Ирана Али Хаменеи в результате американо-израильского авиаудара могло подорвать обещания Москвы защищать своих союзников. Однако в конце концов Путин может решить, что это была цена, которую стоило заплатить.

От войны в Иране выиграет и Китай

Издание WP также пишет, что война США и Ирана выгодна России и Китаю. Москва зарабатывает на скачке цен на нефть и ослаблении санкций. В то же время интенсивное использование ракет ПВО (в частности Patriot) создает дефицит вооружения, критически важного для Украины.

Пока Вашингтон отвлекается на Ближний Восток, Китай опережает США в 66 из 74 ключевых технологий, доминирует на рынке электроники и дронов, а также ускоренно модернизирует армию для возможного конфликта вокруг Тайваня к 2027 году.

Война в Иране — последние новости

Корпус стражей исламской революции заявил, что с 10 марта европейские и арабские страны получат свободный проход через Ормузский пролив только при условии высылки послов США и Израиля и разрыва с ними дипотношений. Сейчас через этот стратегический путь проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа, поэтому рынки напряженно следят за сотнями заблокированных судов в ожидании развязки.

Советники президента США Дональда Трампа призывают его найти вариант выхода из войны с Ираном из-за скачка цен на нефть, риска потери поддержки избирателей и угрозы для будущих выборов в Конгресс. Хотя сам американский лидер заявил 9 марта об опережении графика операции Epic Fury и возможности ее быстрого финала, он не назвал конкретных сроков и предполагает дальнейшие удары, в частности в случае блокады Ормузского пролива.

В администрации Трампа отмечают, что быстрый выход маловероятен, пока Тегеран продолжает атаки, а Израиль настаивает на продолжении операции.