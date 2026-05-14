Как встреча Трампа и Си Цзиньпина повлияет на войну в Украине: эксперт объяснил

Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

Реклама

Переговоры между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином не станут движущей силой для завершения российско-украинской войны, поскольку Китай не имеет решающего влияния на позицию Кремля. Вопрос Украины, вероятно, не будет приоритетным в повестке встречи лидеров США и КНР.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил политический обозреватель Андрей Смолий.

По словам эксперта, главная цель диалога между Трампом и Си Цзиньпином состоит в урегулировании вопросов по Ирану, торговле и ядерному вооружению, а не в решении украинского вопроса.

Реклама

«Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина точно никак не отразится и не ускорит окончание российско-украинской войны. Поскольку это не стратегическая позиция Китая и точно не есть в их интересах. В конце концов Трамп не встречается с Си Цзиньпином. Трамп хочет найти определенную точку опоры с Китаем по Ирану. В частности, по ядерному оружию, финансовым вещам и торговле», — пояснил Смолий.

Политзритель отметил, что хотя тема войны в Украине может быть упомянута во время переговоров, она будет носить лишь второстепенный характер. Кроме того, он призвал не переоценивать способность Пекина диктовать условия Москве.

Читайте также Стала известна дата визита Трампа в Китай: что будут обсуждать

«Следовательно, Украина вряд ли является предметом переговоров между Трампом и Си Цзиньпином. Между тем российско-украинская война может упоминаться на этих переговорах. Впрочем, не стоит преувеличивать влияние Китая на формирование позиции Путина. Да, она есть, но точно не решающая для российского террориста», — добавил эксперт.

По мнению Смолия, стратегические интересы Китая не совпадают с необходимостью быстрого прекращения боевых действий в Украине, что делает этот диалог малоэффективным для достижения мира.

Реклама

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина — последние новости

Напомним, 13 мая президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин для проведения переговоров высокого уровня с китайским лидером Си Цзиньпином.

Дональд Трамп заявлял, что во время предстоящей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином приоритет будет предоставлен торговым переговорам, тогда как вопрос Ирана не будет входить в ключевые темы.

Ранее мы писали, что во время исторической встречи в Пекине глава КНР Си Цзиньпин неожиданно поддержал позицию США по поводу иранской угрозы.

В свою очередь Владимир Путин обеспокоен тем, что его актуальность и влияние уменьшаются из-за более стабильных отношений между США и Китаем.

Реклама

Новости партнеров