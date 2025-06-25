Как встреча Зеленского и Трампа исправит провал в коммуникации — Чалый объяснил

Встреча в Гааге / © Офис президента Украины

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Президент США Дональд Трамп после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в Гааге уже говорит словами, которые не употреблял еще несколько дней назад. И это положительный сигнал в коммуникации Вашингтона и Киева.

Об этом шла речь во время интервью бывшего посла Украины в США Валерия Чалого в эфире «Свобода Live».

Он отметил, что встреча украинского президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа во время саммита НАТО в Гааге — попытка исправить провал в коммуникации на высоком уровне.

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«У нас была огромная катастрофа предыдущие несколько месяцев. После Ватикана, когда президент США попросил своих коллег, в частности, президента Франции не присоединяться к встрече, а тет-а-тет говорил с президентом Украины.

По его мнению, содержание разговора, к сожалению, стало известно и врагам Украины.

Разговор же президентов в Гааге, по словам Чалого, дает надежду на исправление ситуации. Ведь положительным сигналом является то, что Трамп наконец-то упомянул Украину в своих публичных заявлениях.

В то же время дипломат призывает не завышать ожидания:

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«У нас у украинцев очень быстро наступает разочарование. У нас такие качели. Давайте принимать все более сбалансированно. Если даже хорошие слова и хорошие заявления, подождем деталей», — добавил он.

Напомним, 25 июня Владимир Зеленский и Дональд Трамп впервые официально встретились после Ватикана. Это произошло во время саммита НАТО в Гааге.

Этот саммит НАТО прошел без значительного участия Украины. Однако на заседании в Гааге союзники согласовали ежегодное увеличение оборонных расходов до 5% ВВП. Часть этих средств официально пойдет на поддержку Украины и оборонной промышленности.

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