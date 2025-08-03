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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Как закончить войну в Украине: в США раскрыли свой план

Президент США Дональд Трамп все еще имеет рычаги влияния на дипломатическое окончание войны в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Мэтью Уитакер

Мэтью Уитакер / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки видят завершение войны в Украине не в военной победе, а в политическом урегулировании.

Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер телеканала Newsmax.

По его словам, Вашингтон готовит план, который должен заставить Россию вернуться за стол переговоров. Речь идет о продаже американского оружия союзникам по НАТО, которые будут потом передавать ее Украине.

«США планируют оказывать давление на Россию, чтобы вернуть ее за стол переговоров и обеспечить прекращение огня», — сказал Уитакер.

По его убеждению, современное вооружение США является одним из ключевых факторов сдерживания российской армии, и именно оно может изменить динамику войны.

Однако он подчеркнул, что Трамп ожидает окончания войны из-за мирных переговоров, а оружие будет дополнительным элементом давления на Путина.

«Украина и ее Вооруженные силы рады иметь это оружие, и оно позволяет им защищаться от российского давления. Президент Трамп ясно дал понять, что эта война в Украине не будет решена в поле боя. В конце концов все должно быть урегулировано путем переговоров, и должен быть мир», — добавил он.

Он также напомнил, что уже на следующей неделе Дональд Трамп введет строгие санкции против России и ведущих с ней бизнес, если Владимир Путин не согласится на прекращение огня.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США заключило с Raytheon Technologies контракт на сумму 3,5 млрд. долларов на производство ракет AMRAAM и спутникового оборудования, которое будет передано Украине и странам-союзникам.

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