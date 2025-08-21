Как закончить войну в Украине: Зеленский допустил два варианта

Президент Украины / © Associated Press

Есть два формата переговоров, в которых реально добиться прогресса и приблизиться к миру в Украине. И это форматы на уровне лидеров.

Об этом сказал президент в своем обращении 21 августа.

Украинский глава Владимир Зеленский заявил, что реальный прогресс в прекращении войны возможен только в двух форматах:

двустороннему: Украина и Россия;

трехстороннему: Украина, США и Россия.

По его словам, эти варианты обсуждались в Вашингтоне, а также поднимались во время разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом.

«Сейчас сигналы из России просто, если честно, неприличны. Они пытаются спрыгнуть с необходимости проводить встречу. Они не хотят кончать эту войну. Они продолжают массированные атаки против Украины и очень жесткие штурмы на фронте», — также заявил Зеленский.

Президент отметил и то, что россияне запускают ракеты по американскому предприятию — как и по многим другим абсолютно гражданским нашим мишеням.

«Причем совсем рядом с границами Евросоюза и НАТО — российский ударный дрон залетел на территорию Польши. Очень неприятные инциденты с дронами были и на территории Литвы. Это все не что-то, знаете, случайное. Это наглость россиян. Рассчитываем, что реакция партнеров будет принципиальной», — сказал он.

«Эту войну нужно завершать»

По словам Зеленского, для окончания войны нужно давить на Россию. Только так можно добиться результата, ведь ничего кроме силы и давления кремлевский руководитель Владимир Путин не понимает.

«Конечно мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы защитить наше государство и защитить наших людей. Президент Соединенных Штатов Америки совершенно верно говорит: не только в обороне это нужно делать. Но в то же время не умаляем усилий в дипломатии, во всех наших контактах с партнерами, чтобы все же состоялись переговоры и именно такие, которые могут приблизить мир», — добавил Зеленский.

Между тем, американский президент Трамп раскритиковал бывшего главу США Джо Байдена за запрет бить американским оружием вглубь России.

Также западные СМИ пишут, что Дональд Трамп якобы хочет уйти от мирных переговоров между РФ и Украиной. Он хочет оставить Путина и Зеленского с глазу на глаз.