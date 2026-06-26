Как закончить войну в Украине: Зеленский озвучил четкое требование к России и Путину

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украинские силы обороны каждый день демонстрируют высокую эффективность на поле боя, заставляя агрессора платить высокую цену за вторжение. Системные удары Украины становятся все более ощутимыми для военной машины Кремля.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Украинские воины каждый день доказывают силу украинской точности. Дальнобойные санкции Украины, санкции средней дальности полностью реализуются. Это наши справедливые ответы России за войну. Войну, которую Россия начала и которую должна Россия окончить. Россия должна унести эту войну с собой из Украины», — подчеркнул Зеленский.

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Президент в очередной раз напомнил мировому сообществу, что Украина никогда не стремилась к этой войне и остается открытой к конструктивному диалогу, но исключительно на основе справедливости и уважения к международному праву. По его словам, все необходимые дипломатические сигналы уже направлены как союзникам, так и странам, которые сохраняют контакты с Кремлем.

«Нам война не нужна. Украина дала предложения и ключевым партнерам, и друзья Путина слышали от нас, что встреча возможна и окончание этой войны возможно. Надо, чтобы Россия сделала этот шаг к миру», — отметил президент.

Глава государства также выразил глубокую признательность международной коалиции и всем, кто помогает приближать справедливый мир и останавливать российскую агрессию.

«Я благодарю всех, кто вместе с нами подталкивает Россию к дипломатии. Я благодарю всех, кто помогает нам защищать Украину, защищать человеческую жизнь. Слава Украине!» — резюмировал Зеленский.

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Переговоры о мире — последние новости

Напомним, глава Кремля утверждает, что Москва якобы готова к диалогу, но в то же время обвиняет Киев в срыве предыдущего процесса. Владимир Путин заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией якобы были прерваны по инициативе Киева.

Кроме того, представитель «фюрера» по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что якобы «реалистическое решение» о войне лежит на столе. По его словам, позиция РФ в так называемом «урегулировании» — «четкая и последовательная». В частности, цинично заявил он, Украина должна уйти из Донбасса.

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