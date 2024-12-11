Как закончится война, будет решаться в Вашингтоне и Пекине — Портников

В войне, которая продолжается в Украине, проиграет та сторона, которая будет получать меньше помощи.

Если Запад будет уменьшать помощь Украине, то война закончится капитуляцией для нашей страны. Для установления мира через силу необходимо давление на Китай, который до сих пор поддерживает государство-агрессора.

Такое мнение высказал политический обозреватель Виталий Портников.

Журналист отметил, что без помощи США и Европы, украинское государство уже не существовало бы два года: большая часть его территории была бы оккупирована, а в Киеве было бы марионеточное правительство. Однако, по его словам, то же самое касается России, которая зависит от поддержки Китая, от ракет и солдат из Северной Кореи и военной помощи Ирана.

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“Проиграет тот, у кого будет меньше помощи. Будет меньше помощи у Украины — Украина станет частью Российской Федерации... Не будет помощи у России — она вынуждена будет прекратить наступление и договариваться о заморозке конфликта, по крайней мере, на линии столкновения”, — подчеркнул Портников.

Журналист считает, что после уменьшения помощи Запада мирные переговоры станут не нужны, поскольку произойдет капитуляция Украины.

“Если победит идея, что нужен “мир через силу”, через давление на Китай, через эмбарго на нефть из России, через вытеснение России с мировых рынков, через санкции для китайских фирм, помогающих России обходить санкции, через удары по Ирану — тогда война закончится в нашу пользу. Это не будет решаться в Киеве и Москве, а будет решаться в Вашингтоне и в Пекине”, — утверждает Виталий Портников.

Напомним, журналист Виталий Портников не имеет оснований полагать, что война в Украине может завершиться в январе 2025 года.

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