Как закончится война в Украине: два реальных сценария от аналитика Kyiv Post

Как закончится война: почему у Путина осталось всего два выхода / © ТСН.ua

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Каждая война заканчивается одним из пяти способов: завоеванием, официальной капитуляцией, капитуляцией де-факто, прекращением боевых действий (разведением сторон) или переговорами.

Как закончится война России против Украины и какие из этих вариантов наиболее вероятны для Украины, проанализировал Майкл Макартур Босак, международный переговорщик и основатель Parley Policy Initiative, в статье для Kyiv Post.

Аналитик размышляет, что полное завоевание или капитуляция Украины стало невозможным. По его мнению, сейчас Украина находится в сильнейшей переговорной позиции с осени 2022 года. Благодаря «дальнобойным санкциям» — регулярным ударам по НПЗ и военным объектам в глубоком тылу РФ — Киев перенес войну на территорию России. Рядовые российские граждане все больше ощущают на себе последствия путинской авантюры в Украине.

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Тем не менее Босак отмечает, что Украина также не находится в сильной позиции для захвата и удержания новых территорий.

Поэтому он называет только два реальных варианта финала войны:

Прекращение боевых действий — односторонний уход истощенных российских войск.

Компромиссное мирное соглашение из-за переговоров.

«Случиться может и то, и другое», — предполагает Майкл Макартур Босак.

Эксперт предполагает, что если цена агрессии окажется слишком высокой для России, Путин может просто объявить, что он достиг своих целей. Полный вывод войск конечно политически невозможен для правительства Путина, поэтому Россия сохранит за собой оккупированные территории Украины.

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«Конечно, такая форма прекращения огня потребует от Киева принятия решения: готов ли он смириться с длительной оккупацией или военные усилия должны продолжаться для освобождения этих регионов», — рассуждает аналитик.

В то же время, Босак объясняет, что эти факторы не означают, что мир близок.

«Война может продолжаться недели, месяцы или годы, прежде чем какая-либо из сторон придет к выводу, что дальнейшие боевые действия больше не улучшат ее положение… Теперь вопрос заключается в том, как обе стороны адаптируют свои стратегии к меняющейся динамике сил как на поле боя, так и, наконец, за столом переговоров», — подытожил он.

Напомним, Владимир Зеленский объявил о «реальной перспективе» завершения войны после звонка Трампу.

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