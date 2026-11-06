Как закончится война в Украине: в НАТО откровенно ответили, удастся ли Киеву победить

Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что в полномасштабной войне РФ против Украины не будет победителя. По его мнению, все может завершиться мирным соглашением.

Об этом сообщает Bloomberg.

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«Не думаю, что это вероятно. Такие войны всегда завершаются мирным соглашением, которое часто является своеобразным компромиссом», — сказал Рютте.

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В то же время он подчеркнул, что Европа должна оставаться бдительной по поводу российской угрозы даже после того, как война закончится.

«Сейчас российская угроза не проявляется прямо на нашей границе, поскольку значительная часть этих солдат воюет в Украине. Но если война закончится, огромная российская армия будет существовать не просто так», — сказал он.

Когда закончится война в Украине — что известно

Доктор экономических наук, футуролог Андрей Длигач заявил, что Украина находится в ситуации, когда прекращение войны возможно только в случае исчерпания ресурсов и возможностей продолжать эту войну одной из сторон.

Журналист Виталий Портников считает, что окончание войны может состояться при условии, что у России не будет достаточно ресурсов и денег для ее продления.

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