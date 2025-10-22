Как заставить Кремль склониться к переговорам: возможны шаги США от ударов по энергетике до санкций

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио подтвердил: Москва не готова идти на мирные условия, которые не означали бы фактическую капитуляцию Украины. Поэтому, пишут авторы, личная встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште вряд ли приведет к немедленному прекращению огня — Кремль не предлагает компромиссов, которые могли бы сделать саммит результативным.

Об этом пишет издание The New York Post.

Среди вариантов, рассматриваемых в Вашингтоне, — поставки в Украину крылатых ракет типа “Томагавк” и “Барракуда”. Речь идет о возможном начальном малом пакете вооружений с последующим наращиванием поставок — чтобы придать Киеву способность наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры и военно-промышленным предприятиям на глубине территории России.

Реклама

Как еще один рычаг давления называют введение "вторичных санкций" против третьих стран, например Китая, которые покупают большие объемы российской нефти и тем самым финансируют военные действия Москвы.

В материале также отмечается, что в то время как Путин продолжает авиаудары по украинским городам и инфраструктуре, у него усугубляются логистические и кадровые проблемы, а доходы от торговли энергоносителями работают не на безграничное финансирование войны.

Ранее стало известно, что Россия под руководством президента Владимира Путина провела тренировку стратегических ядерных сил с привлечением "ядерной триады" - наземной, морской и авиационной составляющих этих сил.