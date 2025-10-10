Как заставить Путина сесть за стол переговоров: эксперт назвал два силовых варианта

Владимир Путин / © Associated Press

Россия сознательно использует тактику противоречивых заявлений, чтобы сбивать мир с толку, но ее подлинные намерения продолжать войну и эскалацию.

Об этом рассказал эксперт Центра Объединенная Украина Богдан Попов.

По его словам, вынудить Путина сесть за стол переговоров с адекватными намерениями можно только двумя силовыми методами.

Кремль не намерен договариваться, а его противоречивые заявления являются частью продуманной тактики. Цель — создать «полный диссонанс» и показать, что никто в мире не понимает, что происходит внутри РФ.

«Это так часто происходит, что когда Песков или еще какой-то „рот“ Путина что-то заявляет, то российский диктатор либо сам, либо через кого-то потом опровергает эти заявления», — отмечает Попов.

Несмотря на словесные манипуляции, действия России свидетельствуют о едином намерении — продолжать войну. Об этом, по словам эксперта, говорят последние события: срыв дипломатических инициатив, военная эскалация, серьезные ракетные удары и снятие всех красных линий.

Они хотят продолжать войну, продолжать агрессию, продолжать террор против гражданского населения. И они демонстрируют желание только к этому», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что мировое сообщество это понимает и заявления европейских и американских чиновников подтверждают: никто не верит в желание Путина закончить войну.

Два варианта принуждения к миру

Поскольку добровольно и с адекватными намерениями Путин за стол переговоров не сядет, его нужно вынудить силой. Эксперт выделяет два основных направления силового принуждения:

Ужесточение санкций: Необходимо не только вводить новые и усиливать существующие санкции против РФ, но и вводить вторичные санкции против партнеров Кремля, которые помогают ему обходить ограничения.

Снабжение оружия Украине: Это второй ключевой рычаг давления. Попов отметил, что на этом треке уже есть положительные сигналы, приведя в пример заявление Дональда Трампа о потенциальной продаже Украине ракет «Томагавк».

«И тогда Путину будет гораздо труднее отклоняться и срывать дипломатию», — подытожил эксперт.

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для существенного уменьшения российской угрозы необходимо блокирование схем поставки критических компонентов, используемых для производства российских ракет и дронов.