Как заставить Путина сесть за стол переговоров: эксперт назвал единственный способ

Путин должен испугаться мира больше, чем войны: Богданов назвал единственное условие переговоров с РФ и отверг посредничество Трампа / © ТСН

Реклама

Переговоры с Россией возможны только если Путин осознает, что продолжение войны для него опаснее мира.

Такое мнение высказал публицист, эксперт по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики Юрий Богданов, передает«Киев 24».

Он напомнил, что когда Трамп стал президентом, то утверждал, что мол, это Украина не хочет завершать войну, что Путин — его лучший друг и скоро будет мир.

Реклама

«Но за это время, за эти восемь месяцев, Владимир Путин продемонстрировал очередную, полную недоговороспособность. И очередная американская администрация вынуждена признать, что Путин недоговороспособен. Это уже удача. Потому что если мы говорим о посредничестве, которое сам Трамп предложил, то мы о посредничестве никогда не просили. Для того чтобы вести переговоры с Россией, для того, чтобы вести переговоры о завершении войны, нам нужно, чтобы Россия хотела переговоров. А это возможно только при условии, что Путин будет понимать, что продолжение войны несет для него больше рисков, чем ее завершение», — говорит эксперт.

По его мнению, добиться этого можно не посредством Трампа, а давлением на Россию.

«Чтобы вести переговоры, у нас есть посредники. Можно привлечь Эрдогана, можно привлечь Святой Престол, можно кого-либо привлечь. Но для Америки как лидера западного мира требуется как минимум не мешать Украине, а лучше помогать, в том числе давлением на Россию. И это то, к чему мы идем постепенно. Конечно, если Трамп как минимум хотя бы не будет нам мешать и не будет создавать проблем, а будет создавать проблемы для России, то уже большой успех», — подытожил Юрий Богданов.

Ранее глава МИД Андрей Сибига назвал крайний срок, когда Украина планирует закончить войну.