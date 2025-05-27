Как заставить Путина сесть за стол переговоров - Подоляк назвал рычаги влияния

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк

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Россия цинично использует удары по Украине для давления на США и лично на американского лидера Дональда Трампа, надеясь ослабить позиции Америки в войне. Белый дом должен сделать выбор: либо усилить санкции и поддержку Украины, либо отказаться от переговоров, оставив Кремль победителем.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram.

По его словам, Белый дом должен сделать выбор: либо усилить санкции и поддержку Украины, либо отказаться от переговоров, оставив Кремль победителем.

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«Очевидно, что субъект Путин сделал ставку на циничные удары по личной репутации Президента Трампа, рассчитывая на его готовность к „диалогу с русским“. Жестокие ракетно-дронные удары по Украине в последние дни являются нагло демонстративными: „Смотрите, что я могу!“».

Подоляк подчеркивает, что выступление главы МИД России Сергея Лаврова об отказе признавать суверенитет Украины перечеркивает все усилия американской дипломатии, а Кремль целенаправленно проверяет, насколько США готовы действовать.

Он подчеркнул, что США стоят перед выбором — либо продолжать активное давление на Россию, либо отступить

«У президента США до сих пор есть выбор. Первый вариант — подкрепить действиями свои слова о „безумии“ Путина. Ввести новые санкции, продвигать полное эмбарго на торговлю с РФ, одобрить новые поставки вооружения, усилить украинскую ПВО. Второй — развести руками, признать чрезмерную сложность проблемы и выйти из процесса переговоров о завершении войны. Кремль уверен, что произойдет именно так», — сказал он.

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Напомним, ранее мы писали о том, что США получили от Украины условия мирного соглашения и теперь Штаты ожидают от России меморандума, или, как назвал его спецпосланник американского президента Келлог, листа условий относительно того, «как можем достичь мира».