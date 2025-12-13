Как заставить Трампа отказаться от российского сценария: эксперт дал важные советы Украине и Европе

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Многие в Украине опасаются, что администрация президента США Дональда Трампа готова сдать украинские территории ради «дружбы» с Кремлем. Однако американские аналитики успокаивают: мотивация 47-го президента США намного проще и прагматичнее.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), экс-полковник морской пехоты США Марк Канчиан объяснил логику действий Белого дома в интервью ТСН.ua.

Психология «дельца»

По словам эксперта, Трамп мыслит категориями бизнеса и недвижимости, как во времена своей молодости в Нью-Йорке.

«На самом деле Трампу просто нужно соглашение. Ему не столь важно, какой именно она будет. Он хочет сделку, потому что видит себя мастером договоренностей… Его книга так и называется — „Искусство заключать соглашения“. Он мыслит именно в этой логике», — отметил Канчиан.

Именно поэтому Трамп так часто говорит о своих успехах в мире и пытается добавить в коллекцию еще и украинский кейс.

Эволюция планов

Эта гибкость Трампа уже приносит плоды. Канчиан заметил, что Вашингтон постепенно отказывается от пророссийских нарративов.

«Я думаю, что администрация отошла от первоначального плана из 28 пунктов… Так что, вероятно, существует еще одна версия… Она значительно ближе к тому, что предлагают Европа и Украина, и уже не содержит уступок по территориям», — считает аналитик.

Совет для Украины: говорить «Нет»

Главная опасность состоит в том, что ради скорейшего результата Трамп может согласиться на условия Путина, если не встретит сопротивления. Поэтому эксперт советует Киеву и европейским партнерам быть непоколебимыми.

«Лучшее, что могут сделать Украина и Европа — это занять жесткую позицию относительно того, что они готовы принять… Если украинцы и европейцы четко скажут: „Нет, это для нас неприемлемо“, — тогда Трампу придется пересматривать параметры мирного предложения», — подытожил Марк Канчиан.

То есть Трампу легче изменить план, чем признать, что он не смог договориться.

Напомним, по информации BILD, переговоры по Украине в последнее время резко активизировались. Источники немецкого издания отмечают, что Трамп оказывает жесткое давление на Зеленского.