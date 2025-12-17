- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 375
- Время на прочтение
- 2 мин
Как Зеленский обыграл Трампа: эксперт раскрыла стратегию с выборами во время войны
Зеленский готов к выборам даже во время военного положения, но только при безопасных условиях, отмечает политический обозреватель.
США предложили Украине пойти на территориальные уступки в рамках мирного плана. Президент Владимир Зеленский отметил, что решение должно принимать общество, и одним из вариантов может стать референдум.
Об этом рассказала политическая обозреватель Юлия Забелина для «24 Канала».
«Идея референдума — креативный ход. Это позволяет показать Трампу, что украинский народ не поддерживает вывод войск из Донбасса», — подчеркнула эксперт.
По ее словам, этот шаг позволяет Украине действовать проактивно и избежать прямого конфликта с американским президентом.
Зеленский также выразил готовность к проведению президентских выборов даже во время военного положения. Однако для этого требуется временное перемирие и гарантии безопасности:
«Должно быть перемирие на два месяца. Украина согласна на выборы, но должна быть обеспечена безопасность», — подчеркнула Забелина.
Россия отвергла идею перемирия, уже ставшее сигналом для США.
«По состоянию на сегодняшний день мы смогли действовать проактивно и продемонстрировать, что не украинская сторона отказывается, а российская», — подчеркнула эксперт.
Забелина отметила, что следует меньше сосредотачиваться на заявлениях Трампа и больше на реальных действиях США. Ведь конгресс недавно проголосовал за выделение 800 миллионов долларов на оборонную помощь Украине в 2026 году.
Напомним, проведение выборов в Украине во время войны оценивается как маловероятное. Основные препятствия связаны с техническими сложностями: организовать голосование на фронте и для находящихся за рубежом украинцев практически невозможно.
Кроме того, значительная часть населения выступает против проведения выборов в военный период и считает целесообразным отложить их на более безопасное время, когда условия для голосования будут полностью обеспечивать безопасность граждан.