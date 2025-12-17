Как Зеленский обыграл Трампа: эксперт раскрыла стратегию с выборами во время войны

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

США предложили Украине пойти на территориальные уступки в рамках мирного плана. Президент Владимир Зеленский отметил, что решение должно принимать общество, и одним из вариантов может стать референдум.

Об этом рассказала политическая обозреватель Юлия Забелина для «24 Канала».

«Идея референдума — креативный ход. Это позволяет показать Трампу, что украинский народ не поддерживает вывод войск из Донбасса», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, этот шаг позволяет Украине действовать проактивно и избежать прямого конфликта с американским президентом.

Зеленский также выразил готовность к проведению президентских выборов даже во время военного положения. Однако для этого требуется временное перемирие и гарантии безопасности:

«Должно быть перемирие на два месяца. Украина согласна на выборы, но должна быть обеспечена безопасность», — подчеркнула Забелина.

Россия отвергла идею перемирия, уже ставшее сигналом для США.

«По состоянию на сегодняшний день мы смогли действовать проактивно и продемонстрировать, что не украинская сторона отказывается, а российская», — подчеркнула эксперт.

Забелина отметила, что следует меньше сосредотачиваться на заявлениях Трампа и больше на реальных действиях США. Ведь конгресс недавно проголосовал за выделение 800 миллионов долларов на оборонную помощь Украине в 2026 году.

Напомним, проведение выборов в Украине во время войны оценивается как маловероятное. Основные препятствия связаны с техническими сложностями: организовать голосование на фронте и для находящихся за рубежом украинцев практически невозможно.

Кроме того, значительная часть населения выступает против проведения выборов в военный период и считает целесообразным отложить их на более безопасное время, когда условия для голосования будут полностью обеспечивать безопасность граждан.