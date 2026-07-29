Как Зеленский внезапно стал любимцем Трампа: анализ от BILD

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Встреча в Вашингтоне продемонстрировала резкое изменение риторики президента США Дональда Трампа в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Последний побывал в США не как проситель, а как ключевой стратегический партнер.

Такое мнение высказал корреспондент BILD в США Герберт Бауэрнебель.

Реклама

«Зеленский внезапно стал любимцем Трампа», — заявил журналист.

Реклама

«Это был день, полный ярких моментов в Вашингтоне, и Владимир Зеленский имел право считать себя победителем. Оттепель между ним и президентом США Дональдом Трампом бросалась в глаза. Около полутора лет назад украинца жестко унизили в Овальном кабинете. Теперь он пришел сюда уже не как проситель, а как стратегический партнер. Недавние успехи против армии Владимира Путина и дальнобойные удары вглубь территории России, как утверждается, поразили Трампа», — сказал Бауэрнебель.

По словам автора, Украина стремится воспользоваться изменением позиции президента США. Зеленский привез в Вашингтон разведывательные данные, свидетельствующие о том, что Россия помогала Ирану выявлять американские цели. Журналист напомнил, что недавно трое американских военных погибли в результате иранской атаки в Иордании.

В то же время, Киев демонстрирует готовность действовать и против оси Москва — Тегеран. В субботу украинские дальнобойные беспилотники атаковали иранское судно в Каспийском море. Украинская сторона заявила, что оно перевозило оружие в Россию. По мнению корреспондента BILD, это стало сигналом для Трампа о том, что Украина уже давно превратилась в военное государство, способное действовать далеко за пределами своей территории.

Американский политолог Скотт Эрб называет российско-иранское партнерство «большим фактором неопределенности, серьезно раздражающим Трампа».

Реклама

Во время встречи в Вашингтоне Зеленский в очередной раз поднял вопрос предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Также стороны обсудили возможный визит в Киев представителей Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, который мог бы стать началом новой попытки мирных переговоров с Путиным.

В статье отмечается, что на фоне усиления внутриполитического давления Трамп стремится положить конец войне на Ближнем Востоке. Здесь у Зеленского тоже есть еще один козырь: он предлагает главе Белого дома шанс на дипломатический успех в войне в Украине — желаемую альтернативу иранской военной трясине.

К слову, по данным Financial Times, Трамп изменил отношение к Украине на более благосклонное благодаря продолжительным контактам команд обеих стран, успехам ВСУ и ударам по энергообъектам РФ. В ходе встречи в Белом доме Зеленский и Трамп обсудили оборонные инициативы, в частности, лицензии на производство ракет для Patriot. Кроме того, Уиткофф и Кушнер планируют впервые посетить Киев. Несмотря на улучшение отношений и критику Трампом позиции Путина, в окружении американского президента до сих пор нет единого мнения относительно долгосрочной поддержки Украины из-за позиции сторонников политики «Америка прежде всего».

Новости партнеров