Как жить с Венгрией рядом: Кучма рассказал о секрете хороших отношений с западными соседями

С западными соседями Украина имеет разные отношения и истории, поэтому некоторые проблемы корнями уходят в столетие, а другие возникли совсем недавно.

Украине не нужно позволять себе относиться к странам-соседям так, как она не позволила бы им относиться к себе.

Такое мнение высказал второй президент Украины Леонид Кучма в интервью "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос журналиста о том, как Украине строить отношения с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, политик отметил: "Рецепт один – взаимное уважение".

По словам Леонида Кучмы, многих проблем можно избежать, если просчитывать каждый собственный шаг.

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"В мое президентское десятилетие Украина так и делала. В итоге со всеми центральноевропейскими соседями мы выстроили дружеские отношения: не было конфликтов с Венгрией (хотя этническая картина в Закарпатье была такой же, как и теперь), были сняты территориальные проблемы с Румынией (и она признала наш суверенитет над островом Змеиный, который сейчас является одним из символов украинского сопротивления)", – добавил политик.

Он подчеркнул, что если бы лет десять назад Украина избрала более гибкую модель решения нашего "венгерского вопроса", Орбану было бы гораздо труднее в течение всего этого времени обосновывать перед руководством ЕС и НАТО свою антиукраинскую линию.

Бывший глава государства назвал образцом, эталоном межгосударственных отношений отношения Украины с Польшей времен его президентства, почти одновременного с Александром Квасьневским.

"Прощаем и просим прощения — таков был наш принцип, завещанный папой Иваном Павлом Вторым, который помогал нам в деле примирения наших народов как только мог", — подытожил политик.

Поэтому, как рассказал Кучма, он "с очень плохим чувством" наблюдает за регулярными обострениями риторики украинских и польских политиков, которые снова "начали пробуждать историю".

Напомним, что Кучма рассказал, почему невозможно проведение выборов во время войны.

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