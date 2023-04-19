Какая цель визита Путина на оккупированные территории: в ISW заявили о поиске козлов отпущения и не только

Российские власти могут готовить свое информационное пространство либо к военным неудачам, либо к отражению угрозы контрнаступления ВСУ.

Визит президента России Владимира Путина на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины имел несколько целей, одна из которых – изобразить военного лидера на фоне будущего контрнаступления ВСУ.

Об этом говорится в новом обзоре аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Авторы материала обратили внимание на визит президента Украины Владимира Зеленского на линию фронта в Авдеевке. Так, они не исключают, что в Кремле намеренно опубликовали информацию о поездке Путина на оккупированные территории, чтобы затмить визит Зеленского.

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Визит главы Кремля также был направлен на то, чтобы публично определить потенциальных козлов отпущения накануне украинского контрнаступления.

Сам Путин, источники в Кремле и российские военныекоры все чаще обсуждают контрнаступление Украины. Поэтому власти РФ могут готовить свое информационное пространство либо к неудачам на фронте, либо к отражению угрозы контрнаступления.

По оценкам аналитиков, показательные встречи главы Кремля с командующими армии подтверждают грядущие очередные изменения в военном командовании. Не исключены также изменения в ближайшем окружении Кремля. Путин, возможно, пытается сбалансировать влияние ЧВК "Вагнер", повторно назначив генерал-полковника Александра Лапина командующим Луганским участком фронта.

Напомним, Кремль и пропаганда РФ сообщили 18 апреля о визите Путина якобы на временно оккупированные территории Херсонщины и Луганщины. Там он заслушал доклад военного командования о ситуации на фронте.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал поездку Путина "спецтуром" автора массовых убийств оккупированными и разрушенными территориями, чтобы напоследок насладиться преступлениями "своих".

По оценкам военных экспертов, визитом на оккупированные территории Путин пытался продемонстрировать россиянам, что "все идет по плану" и "ситуация контролируемая".

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