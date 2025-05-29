Какая опасность ждет Украину во время второй встречи в Стамбуле: Порников объяснил

Виталий Портников / © espreso.tv

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Россия предложила провести следующий раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Если российская делегация на переговорах будет продолжать выступать с нереальными предложениями, это означает, что глава Кремля Владимир Путин видит разговоры в Стамбуле исключительно как инструмент давления на Украину, надеясь, что Киев без поддержки США согласится на капитуляцию.

Об этом сообщили блогер, журналист и публицист Виталий Портников на своем YouTube-канале.

«Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил уже в понедельник, 2 июня, провести очередные переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле. по крайней мере, собственное участие в переговорах, чтобы не вызвать гнева американского президента», — отметил он.

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Если, по словам Портникова, Россия будет выступать с условиями, которые не будут приняты украинской стороной, а Дональд Трамп сочтет, что ничего плохого в этих условиях нет, то в результате в срыве своих усилий по достижению договоренности о прекращении огня на российско-украинском фронте президент США будет обвинять не президента Российской Федерации, а президента Украины.

«Конечно, можно сказать, что в этой ситуации многое будет зависеть от того, что произойдет во время второго тура российско-украинских переговоров в Стамбуле. Если он состоится, конечно сам тур. Потому что если российская делегация будет продолжать выступать с предложениями, никак не связанными с реальностью. Если во время этих разговоров или перед ними произойдут новые массированные атаки, которые таким образом будут игнорировать все эмоции Трампа по отношению к Путину. Это означает, что Путин видит разговоры в Стамбуле исключительно как инструмент давления на Украину с надеждой, что Киев согласится на капитуляцию в ситуации, когда Трамп не готов помогать Украине, а Россия готова продолжать свои атаки и свое наступление на украинских территориях», — подчеркнул публицист.

Портников вспомнил слова главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединскько во время первой встречи, сказавшей: «Если вы не хотите отдать эти пять регионов, вам придется отдавать еще больше». Публицист отметил, что в этом также может быть философия так называемых побед, которые будут проходить в Стамбуле.

«Но возникает вопрос, будет ли Трамп считать такой подход неконструктивным и обманным со стороны Путина, или наоборот он будет считать, что президент Российской Федерации прилагает какие-то усилия», — резюмировал журналист.

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Напомним, в РФ назвали дату и место встречи для обмена «меморандумами». Москва предлагает встретиться в Стамбуле 2 июня.

Кроме того, глава МИД Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио. Российский министр отчитался о подготовке предложений в следующий раунд прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.