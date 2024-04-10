Какая политическая сила будет руководить Украиной после войны: результаты опроса

Политическая сила, которой можно доверить власть в послевоенный период, по мнению почти половины опрошенных граждан, может появиться из среды военных.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проводимого социологической службой Центра Разумкова с 21 по 27 марта.

В общей сложности 45% опрошенных считают, что руководить страной после войны должны бывшие военные, 21,5% респондентов придерживаются мнения, что руководящая политическая сила может появиться из волонтерской среды, 20% — из круга гуманитарной или технической интеллигенции, 19% — из организаций гражданского общества, 18% — из уже существующих политических партий, 6% — из бизнес-среды.

Появление политической силы из военной среды, которая будет руководить Украиной, прогнозируют 51% жителей Западного, 48% — Южного, 43% — Центрального и 40% — Восточного регионов.

Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях — только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным этого же опроса, в Украине среди государственных и общественных институтов наибольшим доверием пользуются Вооруженные Силы — им доверяют 96% граждан.

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