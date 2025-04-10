Какая самая главная красная линия для Украины в переговорах с РФ: Палиса ответил

Павел Палиса / © ТСН.ua

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Украина сообщила Соединенным Штатам, что ограничение по численности ВСУ или общей готовности ее военных будет красной линией.

Об этом заявил участник переговоров, заместитель руководителя ОП, бывший комбриг 93-й бригады «Холодный Яр» Павел Палиса в интервью Reuters.

«Это принципиальная позиция Украины — никто, и тем более не страна-агрессорка Россия, не будет диктовать Украине, какие Вооруженные силы должна иметь Украина», — сказал Павел Палиса.

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По его словам, хорошо подготовленная украинская армия станет лучшей гарантией безопасности Киева против новых атак России, если будет достигнуто прекращение огня или мирное соглашение.

«Я могу догадываться, чем руководствуется РФ — может они хотят подготовиться, облегчить себе планы в будущем, но нет. Наша задача — хорошо изучить уроки (прошлого)», — добавил Палиса.

Кроме сохранения сильной украинской армии, заместитель руководителя ОП отметил важность гарантий безопасности от американских и европейских партнеров Киева, которые могли бы помочь сдержать будущие нападения России.

Издание напоминает, что Соединенные Штаты не обязались предоставить гарантии безопасности, хотя некоторые европейские государства обсуждали «коалицию желающих», которая могла бы развернуть военный контингент для усиления сдерживания.

Палиса ожидает, что Россия усугубит свои нападения позже этого месяца и в мае. По его мнению, РФ сосредоточит свое наступление на городе Покровск, но также могла бы обойти восточные фронты у Купянска и Лимана, а также юго-восточные фронты Запорожья и Новопавловки.

«Абсолютный приоритет, на мой взгляд, сейчас будет на Покровском направлении», — сказал он.

Ранее в этом месяце Палиса заявил, что Украина еще не обсуждала дополнительную помощь из США, но этот вопрос может быть поднят, поскольку продолжаются переговоры о прекращении огня.

Напомним, журналист Виталий Портников предупредил, что Кремль хочет использовать перемирие для подготовки к капитуляции Украины.