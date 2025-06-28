Какая страна первой решится конфисковать российские активы: подробности

Руслан Стефанчук / © Associated Press

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Франция близка к принятию закона, который позволит конфисковать замороженные российские активы под юрисдикцией Парижа. Если это произойдет, страна станет первой в Европейском Союзе, которая пойдет на столь решительный шаг.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, этот вопрос активно обсуждался во время поездки в парламенты стран ЕС и выступления на Парламентской ассамблее НАТО.

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«Франция сегодня очень близка к тому, чтобы принять закон, связанный с конфискацией замороженных российских активов», — отметил спикер парламента.

Стефанчук добавил, что параллельно рассматриваются механизмы реализации процесса изъятия имущества, принадлежащего государству-агрессору. По его мнению, в случае принятия такого закона, это станет важным юридическим прецедентом, который может повлиять на политику других стран ЕС.

Глава ВР также подчеркнул, что в условиях продолжающейся российской агрессии все больше стран Европы осознают свою ответственность за поддержку Украины. Одним из действенных способов помощи может стать именно конфискация активов РФ для финансирования украинского сопротивления.

Напомним, до этого на национальном собрании Франции приняли резолюцию с призывом к ЕС и его странам-членам как можно быстрее начать арест замороженных российских активов для финансирования военной поддержки Украины.

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Несмотря на острые споры, документ поддержали 288 депутатов, 54 выступили против (преимущественно левые и коммунисты), а ультраправые воздержались. Хотя резолюция не является обязывающей, ее авторы надеются изменить позицию правительства, которое до сих пор не поддерживает арест активов РФ.