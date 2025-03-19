Какая стратегия Путина после разговора с Трампом: эксперт назвал 4 шага

Президент России Владимир Путин по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом по Украине выиграл для себя время. И пока просматривается стратегия российского диктатора, которая состоит из четырех шагов.

Такое мнение политолог Вадим Денисенко высказал на Facebook-странице.

Политолог оценил итоги разговора Путина и Трампа.

"На переговорах Путин выиграл самое главное сейчас для себя – время. Но, как всегда в таких случаях, он сузил поле для маневров. Ключевой целью Трампа до сих пор остается прекращение огня в качестве базовой точки старта переговоров", – говорится в сообщении.

Денисенко акцентировал внимание на важности того, что Белый дом устами государственного секретаря Марко Рубио жестко заявил – с Россией тема прекращения помощи Украине и предоставления разведданных вообще не обсуждалась. Кремль же накануне это подал как свое базовое требование для продолжения переговоров о мире.

Стратегия Путина

Что касается Путина, то, по оценкам политолога, у него пока просматривается такая стратегия:

тянуть время, попытаться максимально втянуть США в иранский кейс, максимально продвинуться по поводу экономического соглашения, предложенного американцам в Эр-Рияде; ⁠попробовать обвинять Украину в срыве переговоров в попытках добиться прекращения помощи Киеву; максимально бороться против будущего размещения миротворцев, в то же время в будущем в обмен на размещение миротворцев попытаться добиться признания оккупированных территорий российскими; хаотизация внутренних процессов в Украине

Денисенко также высказался по поводу временных границ заключения перемирия.

"Если идти по сценарию Трампа, то перемирие он хотел бы подписать до 20.04 (Пасхи). Дальше у Путина будет еще, как минимум, 30 дней, чтобы попытаться воплощать в жизнь свои планы. И главное, в это время Трамп не сможет жестко давить на экспорт российской нефти. То есть Путин выиграл сейчас где-то 60 дней. Все остальное: по типу того, что американцы нас сдали и т.д. – пока мифология", – резюмировал политолог.

Напомним, во время телефонного разговора 18 марта Путин не согласился на предложение Трампа о полном 30-дневном прекращении огня в войне против Украины. Вместо этого президент РФ дал согласие на прекращение атак на энергетические и инфраструктурные объекты.