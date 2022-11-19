Какая судьба ждет Путина: Огрызко назвал два варианта и заявил, что "на него повесят все грехи"

Президенту России Владимиру Путину некуда бежать, так что он либо сядет на скамью подсудимых, либо закончит очень плохо физически – его убьют.

Такое мнение экс-глава МИД Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко выразил в эфире "Радио НВ".

Так, эксперт оценил, как Путин может закончить свою диктатуру.

"На самом деле некуда ему бежать. Разве что к Ким Чен Ину. Разве что в [КНДР] он может найти себе какое-то убежище, но я не думаю, что это серьезно", – сказал экс-министр.

По его оценкам, на самом деле у хозяина Кремля осталось только два варианта действий.

"Первый – это тот, что он действительно сядет на скамью подсудимых и его сдадут, как в свое время Милошевича сдала Сербия, которая сказала, что она все же хочет быть страной, которая идет в сторону цивилизации, а не авторитаризма. Или он кончит очень плохо физически – его просто уберут", – выдвинул версии Огрызко.

Он отметил, что развитие этих событий зависит не от ситуации в Кремле, а от ситуации на фронте в Украине.

"Когда украинские Вооруженные силы нанесут сокрушительный удар по российским оккупантам, когда этот позвоночник будет окончательно сломан, тогда в Кремле возникнет вопрос (у тех, кто сидит рядом с Путиным и тех, кто еще хочет как-то пожить): не стоит ли им обменять свое будущее и безоблачную жизнь на Путина или продолжать его поддерживать?" – прогнозирует эксперт.

Он убежден, что решение будет аналогичным тому, что произошло с бывшим лидером Югославии Слободаном Милошевичем, судимым в Гааге, и который умер в камере, не дождавшись приговора суда.

"Его (Путина – ред.) просто сделают козлом отпущения, на него повесят все грехи, скажут, что это он лично принимал решение об этой войне. Его судьба будет гаагской или, возможно, мариупольской, в зависимости от того, где будет заседать Международный специализированный трибунал", – рассказал Огрызко.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о неизбежности госпереворота в Кремле. По словам советника главы ОП, переворот будет таким внезапным, как бегство оккупантов из Харьковской и Херсонской областей.

В то же время, историк и политический аналитик Валерий Соловей считает, что Путин собирается передать свою власть и уже согласился на предложенного ему основного кандидата – Дмитрия Патрушева – сына главы Совбеза РФ Николая Патрушева.

А международный обозреватель Иван Яковина заявил, что из-за поражений в войне Путин потерял легитимность в глазах последователей этого агрессивного курса. Против президента РФ может готовиться сговор, чтобы свергнуть неудачника-диктатора.

Сигнал для России: ак продолжалось заседание в Гааге по сбитому малазийскому "Боингу"

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