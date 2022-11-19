Какая судьба ждет Путина: Огрызко назвал два варианта и заявил, что "на него повесят все грехи"

Российский диктатор либо сядет на скамью подсудимых, либо будет убит. Бежать ему некуда.
Президенту России Владимиру Путину некуда бежать, так что он либо сядет на скамью подсудимых, либо закончит очень плохо физически – его убьют.
Такое мнение экс-глава МИД Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко выразил в эфире "Радио НВ".
Так, эксперт оценил, как Путин может закончить свою диктатуру.
"На самом деле некуда ему бежать. Разве что к Ким Чен Ину. Разве что в [КНДР] он может найти себе какое-то убежище, но я не думаю, что это серьезно", – сказал экс-министр.
По его оценкам, на самом деле у хозяина Кремля осталось только два варианта действий.
"Первый – это тот, что он действительно сядет на скамью подсудимых и его сдадут, как в свое время Милошевича сдала Сербия, которая сказала, что она все же хочет быть страной, которая идет в сторону цивилизации, а не авторитаризма. Или он кончит очень плохо физически – его просто уберут", – выдвинул версии Огрызко.
Он отметил, что развитие этих событий зависит не от ситуации в Кремле, а от ситуации на фронте в Украине.
"Когда украинские Вооруженные силы нанесут сокрушительный удар по российским оккупантам, когда этот позвоночник будет окончательно сломан, тогда в Кремле возникнет вопрос (у тех, кто сидит рядом с Путиным и тех, кто еще хочет как-то пожить): не стоит ли им обменять свое будущее и безоблачную жизнь на Путина или продолжать его поддерживать?" – прогнозирует эксперт.
Он убежден, что решение будет аналогичным тому, что произошло с бывшим лидером Югославии Слободаном Милошевичем, судимым в Гааге, и который умер в камере, не дождавшись приговора суда.
"Его (Путина – ред.) просто сделают козлом отпущения, на него повесят все грехи, скажут, что это он лично принимал решение об этой войне. Его судьба будет гаагской или, возможно, мариупольской, в зависимости от того, где будет заседать Международный специализированный трибунал", – рассказал Огрызко.
Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о неизбежности госпереворота в Кремле. По словам советника главы ОП, переворот будет таким внезапным, как бегство оккупантов из Харьковской и Херсонской областей.
В то же время, историк и политический аналитик Валерий Соловей считает, что Путин собирается передать свою власть и уже согласился на предложенного ему основного кандидата – Дмитрия Патрушева – сына главы Совбеза РФ Николая Патрушева.
А международный обозреватель Иван Яковина заявил, что из-за поражений в войне Путин потерял легитимность в глазах последователей этого агрессивного курса. Против президента РФ может готовиться сговор, чтобы свергнуть неудачника-диктатора.
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