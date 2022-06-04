"Какая-то личная психическая проблема": спикер парламента Венгрии сделал скандальное заявление о Зеленском

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил о якобы "психической проблеме" у президента Украины Владимира Зеленского, аргументируя это тем, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

Кевер также считает, что венграм Закарпатья есть чего бояться после войны.

Об этом спикер парламента Венгрии сказал в интервью ко Дню национального единства, пишет 444.hu.

Кевер сказал, что в своих наблюдениях за мировой политикой он не может вспомнить, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи стране так "поднимал голос против кого-то", как это делает Зеленский.

По словам политика, украинский президент так поступает не только обращаясь к официальному Будапешту, но и к канцлеру Германии Олафу Шольцу.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо – конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь в друзьях. Здесь какая-то личная психическая проблема", – заявил Кевер.

Он также сказал, что ожидает проблем для украинских венгров после войны. По словам спикера венгерского парламента, "надо быть очень осторожными", чтобы не дошло до того, что национальному меньшинству придется совсем покинуть родину.

Украина пока эти заявления Кевера не комментировала.

Напомним, что Венгрия блокировала шестой пакет санкций ЕС против России за войну в Украине. Санкции ввели, однако с уступками для Венгрии по нефти и главе РПЦ Кирилле.

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