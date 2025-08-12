ТСН в социальных сетях

Какая встреча может привести к миру с Россией: Зеленский настаивает на расширении круга участников

Президент Украины считает, что мирное урегулирование конфликта с Россией можно достичь после серии из трех встреч, одна из которых должна быть трехсторонней.

Ирина Игнатова
Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое видение пути достижения мира с Россией. Он подчеркнул, что для успешного результата необходима серия переговоров и настаивает на участии Европы в этом процессе.

Об этом президент сказал во время встречи с журналистами во вторник, 12 августа.

«Президент Трамп действительно хочет закончить эту войну, равно как и Украина. Нам нужно сделать три встречи. Две двухсторонние, одна трехсторонняя. И наверняка после трехсторонней у нас будет результат», — отметил Зеленский

Он подчеркнул, что настаивает на присутствии европейских партнеров в ходе этих переговоров. По словам президента, это имеет решающее значение, поскольку у Украины пока нет гарантий безопасности.

«В принципе, американская сторона не против, чтобы свидетелем какого-либо результата Европа была. Почему я настаивал? Потому что в любых уговорах у меня нет никаких гарантий безопасности. Экономические – это ЕС. И я хочу, чтобы мы знали, когда мы будем в ЕС. Потому что нас постоянно блокируют те или иные», – заявил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что присутствие европейских лидеров важно для достижения общих и стабильных договоренностей.

Напомним, европейские лидеры хотят встречи с Трампом перед его переговорами с Путиным. Украина и ее европейские союзники настаивают, что первым шагом в договоренностях по завершению войны должно быть прекращение огня и заморозка нынешней линии фронта.

