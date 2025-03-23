Какие "5 камней преткновения" на пути к мирному соглашению: анализ Sunday Times

В издании отмечают, что есть много вопросов о том, можно ли договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной, но ответы станут более четкими в понедельник в Эр-Рияде.

На переговорах в Саудовской Аравии мы, наконец, можем начать получать представление о том, чем российский лидер хочет или не хочет уступить, чтобы прекратить войну или по крайней мере приостановить ее.

Об этом пишет The Sunday Times, перечисляя "камни преткновения" на пути к мирному соглашению между Россией и Украиной.

Представитель Государственного департамента Темми Брюс предположила в четверг, что Украина и Россия находятся "на расстоянии шага от полного прекращения огня" и что переговоры в Эр-Рияде могут привести к "устойчивому миру". Однако остается много препятствий, которые следует преодолеть сначала.

Прекращение ударов

Первая заявленная цель переговоров состоит в том, чтобы разъяснить, по каким объектам, например электростанциям или нефтехранилищам, будет запрещено наносить удары на большие расстояния. Следующим пунктом повестки дня является расширение перемирия на Черное море.

Российский флот пострадал в течение трех лет войны, потеряв свой флагман "Москва" в апреле 2022 года и многие другие суда с тех пор. Сторонники Украины подозревают, что РФ стремится оградить остатки своего флота и свои нефтяные объекты от ударов украинских беспилотников большой дальности, чем прекратить боевые действия на линии фронта, где ее наземные войска все еще продвигаются.

Однако, несмотря на недавний успех в вытеснении Украины с большей части российской территории, захваченной во время вторжения в Курщину в прошлом году, наземные российские войска все еще далеки от прорыва.

Перемирие: тень "Минская"

В издании напомнили, что президент Зеленский всегда подчеркивал, что не хочет, чтобы война закончилась повторением Минских договоренностей десятилетней давности, остановившие боевые действия на Донбассе, оставив все сложные темы для последующих переговоров, в которых Кремль искренне отказывался участвовать. Остановка огня сейчас могла бы выглядеть как заморозка территориальных захватов России за последние три года. В издании предполагается, что Зеленский, возможно, будет вынужден на это согласиться под сильным давлением США.

Встречным требованием украинской стороны будет эффективный мониторинг и гарантии того, что Кремль не сможет снова дестабилизировать Украину и возобновить боевые действия.

Москва же пытается ограничить обмен разведывательной информацией.

НАТО и Украина

Россия тоже поспешила отказаться от размещения западных военных в Украине. Зеленский будет пытаться настаивать на том, что у Украины есть надежные гарантии безопасности от западных военных союзников.

В издании отмечают, что западные страны могут создать военные тренировочные базы в определенных географических зонах, например западнее Днепра. Для Франции и Британии, пытающихся согласовать развертывание 20 000-30 000 человек, мандат предусматривает политическую и военную балансировку.

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Но это не боевые силы, поскольку немногие страны хотят посылать своих солдат для борьбы с Россией. Они даже не называются миротворческими. Вместо этого раздается концепция "сил успокоения", которые будут осуществлять видимое патрулирование в таких областях, как Одесская или Львовская.

Американский элемент в этом называют важным для европейских лидеров, чьи собственные воздушные силы не имеют определенных возможностей США. Но, учитывая изгнание Зеленского в прошлом месяце из Белого дома, у украинцев могут возникнуть сомнения в надежности такой гарантии, то есть прогнозируемая мощность собственных вооруженных сил Киева будет критической.

Вопросы территорий

Некоторые на Западе предлагают формулу "сохранение лица", согласно которой обе стороны признают, что текущая линия фронта является их фактической границей, но статус оккупированных территорий еще предстоит определить. Конечно, проблема состоит в том, что это возвращает Украину к тому типу соглашения, которого Зеленский полон решимости избегать, поскольку он предполагает, что долгосрочные амбиции Путина все еще заключаются в том, чтобы поглощать Украину по нескольку областей одновременно.

По мнению автора статьи, вступление России в переговоры показало, что ей нужна военная и экономическая передышка. Сейчас критический вопрос для западных спецслужб состоит в том, может ли это также превратиться в нечто, что может побудить Путина смягчить или хотя бы забыть о своем долгосрочном желании снова поглотить Украину.

Формирование будущего Украины

Двумя российскими требованиями, которые проще всего могут сорвать этот процесс, является прекращение поставок оружия с Запада и попытки ограничить численность украинской армии. В Украине уже идет значительное наращивание производства оружия и боеприпасов. Большие Вооруженные силы, оснащенные современным оружием, обученные НАТО, являются краеугольным камнем будущей безопасности Украины.

Настаивание России на ограничении численности и оснащения этих сил, вероятно, будет восприниматься как явный признак того, что Кремль намерен вновь вторгнуться, когда он возобновит свою армию.

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Поэтому президент Украины и лидеры ЕС будут настаивать на этом, до готовности допустить срыв прекращения огня. В то же время менее понятным остается, насколько важна для президента США Дональда Трампа и его команды дальнейшая военная жизнеспособность Украины.

"Путин, похоже, никогда не признавал права украинцев сами формировать свое будущее. Вопрос сейчас заключается в том, настолько ли велики экономический ущерб и человеческие потери, которые понесет Россия в результате продолжения войны, что он готов смягчить эту позицию", – говорится в статье.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, которая должна состояться 24 марта, принесет положительный результат, если приблизит полное прекращение огня.

Ранее военный эксперт Игорь Романенко назвал возможные сценарии, каким будет путь Украины в мир.

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