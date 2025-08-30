ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

Какие 5 стран готовы стать площадкой для переговоров с РФ: Зеленский перечислил

По словам Зеленского, Украина готовится к важной встрече в Европе уже на этой неделе.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Швейцария предлагают свою территорию как площадку для переговоров по завершению войны.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в новом обращении 30 августа.

По его словам, секретарь СНБО Рустем Умеров вернулся после переговоров в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Катаре.

«Мы работаем со Швейцарией тоже. Каждая из этих стран готова быть площадкой для переговоров по окончании войны», — сказал глава государства.

Зеленский также добавил, что Украина готовится к важной встрече в Европе уже на этой неделе.

«Жду сейчас доклада после встреч в Америке Андрея Ермака — он говорил со Стивом Уиткоффом. Мы готовимся к встречам в Европе уже на неделе», — подытожил президент.

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, кто может вынудить Россию сесть за стол переговоров.

Дата публикации
Количество просмотров
58
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie