Какие чиновники поедут на встречу с американцами в Саудовскую Аравию: Зеленский назвал фамилии

Ключевыми темами переговоров будут соглашение о полезных ископаемых и налаживании отношений с американской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующая неделя начнет с визита в Саудовскую Аравию и после его встречи в понедельник, 10 марта, с Наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой.

Об этом Зеленский написал в соцсети X.

"Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы", – рассказал он.

Зеленский подчеркнул, что со стороны Украины будет четкая настроенность на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги.

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"Украина стремится миру с первой же секунды этой войны. На столе абсолютно реалистичные предложения. Главное – двигаться быстро и результативно", – подчеркнул президент.

Зеленский также сообщил, что сегодня, 8 марта, в Киеве прошла встреча дипломатических команд Украины и Британии. Очень продуктивно.

"Обсудили наши общие шаги, которые могут приблизить мир и ускорить дипломатическую работу. Благодарен за поддержку. Украина настроена сделать все как можно быстрее, чтобы можно было завершить эту войну достойным и продолжительным миром", – резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил инициативу по установлению перемирия в воздухе и море как первый шаг к завершению войны с Россией. Эту идею поддержал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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