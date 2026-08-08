Какие чиновники получали подозрения от НАБУ за последние годы: самые громкие антикоррупционные дела

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На днях информационное пространство разразилось очередным громким скандалом: НАБУ и САП объявили подозрение бывшей вице-премьере и экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной.

Громкие дела, обыски в кабинетах топ-чиновников и подозрения эксвысокочиновникам, к сожалению, являются единичным явлением. ТСН.ua решил напомнить последние громкие коррупционные дела и самые громкие антикоррупционные расследования за последние годы.

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Скандал со Стефанишиной

Скандал вокруг Ольги Стефанишиной, которой на днях вручили подозрение из-за незадекларированного состояния, вновь привлек внимание общества к работе антикоррупционного блока. Похоже, неприкосновенных в системе больше нет — под прицелом НАБУ оказываются даже те, кто еще вчера представлял страну на международной арене.

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Напомним, что после освобождения от должности посла Украины в США Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП.

В САП утверждают, что Стефанишина якобы влияла на назначение главы НАПК.

«Госпожа Стефанишина, будучи в должности вице-премьер-министра Украины, и Александр Буханевич, будучи в должности государственного секретаря Министерства юстиции, влияли на принятие решения… о назначении председателя Национального агентства по предотвращению коррупции», — отметил представитель САП.

Также ее подозревают в незаконном обогащении.

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Сама Стефанишина уверяет, что нет таких средств, чтобы внести залог за себя, но будет искать.

«У меня нет ни 13, ни 6 млн грн, но я буду искать эти средства, чтобы иметь возможность внести залог», — сказала она.

Новый скандал с Тищенко

В июне 2026 года НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Николаю Тищенко.

Высший антикоррупционный суд избрал Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн с альтернативой содержанию под стражей.

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По версии следствия, народный депутат в 2023 году требовал 1 млн долларов взятки в обмен на «решение вопроса» о деятельности сети мошеннических колл-центров. По версии следствия, политик также легализовал 12,6 миллиона гривен из-за фиктивного договора с бывшей супругой.

Сам Тищенко отрицает предъявленные ему обвинения.

«По моему убеждению, это очевидное давление на парламент, а не только на меня лично», — уверял нардеп.

НАБУ и САП пришли с обыском в Верховный суд

В мае 2026 года в Верховный суд пришли с обыском представители НАБУ.

Дело Князева тянулось еще с 2023-го. Тогда стражи порядка шокировали общество официальными фотографиями гигантских долларовых пачек, которые раскладывали на диванах в кабинете и дома у Князева.

По версии следствия, Князев в сговоре с нотариусом Кириллом Горбуровым и адвокатом Олегом Горецким организовал схему получения взяток за принятие нужных судебных решений.

Как отмечает zmina.info, Князев стал самым высокопоставленным задержанным судьей в истории Украины.

Наконец, Князев официально признал свою вину и подписал соглашение со следствием. Ему назначили 5 лет заключения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: Князев сдает судейскую мафию

Операция «Мидас»

Едва ли не самой громкой за прошлый год стала операция «Мидас», разоблачившая масштабные коррупционные схемы в украинской энергетике. 10 ноября 2025 года работники НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, бывшего министра энергетики, и эксминистра юстиции Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Впоследствии стало известно, что Миндич покинул Украину за несколько часов до этого.

Сам Галущенко на заседании следственной комиссии заявил, что имеет статус свидетеля по делу «Мидас».

Кроме Галущенко, в расследовании фигурировал бывший вице-премьер Алексей Чернышев. Он оказался в центре громкого коррупционного скандала, связанного с организацией масштабной схемы откатов в государственном энергетическом секторе.

Также сообщалось, что элитные имения бывшего вице-премьера Алексея Чернышева в Козине под Киевом могли фигурировать по делу «Мидас».

18 ноября прошлого года бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву избрали меру пресечения. Однако на следующий день за него внесли более 51 млн. грн. залога, поэтому он вышел на свободу. А в июле этого года суд разрешил снять электронный браслет с Чернышева.

Подозрение объявили даже когда-то «всемогущему» Ермаку

В рамках дела «Мидас» и «Династия» следует выделить «кейс» бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Расследование, которое началось с обысков в конце 2025 года и привело к кадровым перестройкам в ОП, в мае 2026 переросло в официальное подозрение. Тогда НАБУ и САП сообщили о подозрении Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн из-за элитного строительства под Киевом.

По данным НАБУ, дело касается строительства частных резиденций «Династия», которое, по версии следствия, начали реализовывать в 2020 году.

В бюро утверждают, что к проекту были привлечены фигуранты с прозвищами «Че Гевара», «Карлсон» и «R2» — последнего следствие идентифицирует как Андрея Ермака.

Ермак, по утверждению САП, участвовал в финансировании строительства будущей резиденции для себя, привлекал других лиц и способствовал работе организованной группы.

Дело Тимошенко

13 января 2026 НАБУ и САП сообщили, что руководитель одной из депутатских фракций Верховной Рады предлагал взятки нардепам из других фракций, чтобы те голосовали за «нужные» законопроекты. Впоследствии стало известно, что речь идет о Юлии Тимошенко. Она получила подозрение.

Сама политик назвала обыски «политическим давлением».

«Я считаю это абсолютно заказным политическим действом потому, что у меня есть политическая позиция, очень четкая. Все больше и больше депутатов Верховной Рады становится на мою позицию», — уверяла лидер «Батькивщины».

26 мая САП и НАБУ направили в суд дело в отношении Тимошенко.

В июле ВАКС не продлил меру пресечения Юлии Тимошенко по делу о подкупе.

Дело экс-заместителя главы ОП Андрея Смирнова

Бывший заместитель Ермака Андрей Смирнов подозревается в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупных размерах. Он был заместителем председателя ОП с 10 сентября 2019-го по 29 марта 2024 года.

Следствие установило, что в течение 2019-2021 годов Смирнов незаконно получил 6,5 млн. грн., которые легализовал через строительство в рекреационной зоне Одесщины.

В мае 2025 года при Смирнове внесли 18 миллионов гривен залога и он вышел на свободу.

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