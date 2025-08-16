Какие дальнейшие шаги предпримет Россия после переговоров на Аляске: тревожное заявление Зеленского

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении предупредил о возможном усилении атак со стороны России в ближайшие дни. По его словам, враг может прибегнуть к тому, чтобы создать более выгодные политические условия для переговоров с глобальными игроками.

Об этом он написал в Telegram.

«Фиксуем передвижение и приготовление российских войск. Конечно, будем противодействовать — если нужно, то и асимметрично. Я попросил Главнокомандующего поговорить с боевыми командирами. Украина нуждается в крепких позициях и действительно ощутимом противодействии врагу», — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Россия традиционно пытается использовать военные действия как инструмент давления, в частности, в переговорах с международными партнерами. В то же время Украина готовится к решительным ответным действиям и готова дать отпор любым новым атакам.

Напомним, по словам Зеленского, украинские военные уже вторые сутки демонстрируют успехи на отдельных тяжелых направлениях Донбасса — в частности, в районах Доброполья и Покровска.

По словам главы государства, украинские силы удерживают позиции вдоль всей линии фронта и активно ликвидируют противника, пытающегося продвинуться в глубь обороны. Зеленский также отметил, что в этом районе удалось пополнить обменный фонд за счет захваченных в плен российских военных.