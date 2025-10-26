- Дата публикации
Какие гости, такие и подарки: спецпосланник Путина привез в США неожиданный презент (фото)
Россияне в США в очередной раз продемонстрировали, что не намерены завершать войну. Об этом свидетельствует даже мелочь – подарок Дмитриева американцам. Да, он "припер" конфеты с высказываниями диктатора.
Спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев привез в США необычный подарок. Да, он презентовал сладости с цитатами Владимира Путина.
Кадры обнародовали в Сети.
В США Дмитриев привез некий «символический» подарок — коробку конфет. На ней изображен диктатор РФ Путин, которого назвали «великим» человеком. Каждая конфета содержит цитаты русского руководителя, в частности:
Россию, которая «ничего не боится» и ее «где не заканчивающиеся» границы;
террористов, которых следует «отправить к Богу»;
исполнение закона всегда, а не тогда, когда «взяли за одно место» и т.д.
Ранее Дмитриев назвал ключевые условия РФ , выполнение которых позволит завершить войну.
«Я сосредоточен на экономике, инвестициях и отношениях с США, обеспечивая диалог. Но есть несколько ключевых моментов», – отметил Дмитриев.
При этом, подчеркнул спецпосланник Путина, следует решить несколько вопросов:
гарантии безопасности для Украины;
судьба так называемых «русскоязычных» регионов, якобы пострадавших от Украины.
нейтральный статус Украины "для безопасности РФ".
Напомним, как отмечали у Путина, Россия, США и Украина близятся к дипломатическому решению, которое сможет завершить войну. Основополагающую роль в этом процессе, по его словам, играют США. Впрочем россияне подчеркивают: соглашение невозможно без учета интересов РФ.
«Я считаю, что Россия, США и Украина действительно достаточно близки к дипломатическому урегулированию», — сказал Дмитриев.