Владимир Путин / © Associated Press

Спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев привез в США необычный подарок. Да, он презентовал сладости с цитатами Владимира Путина.

Кадры обнародовали в Сети.

В США Дмитриев привез некий «символический» подарок — коробку конфет. На ней изображен диктатор РФ Путин, которого назвали «великим» человеком. Каждая конфета содержит цитаты русского руководителя, в частности:

Россию, которая «ничего не боится» и ее «где не заканчивающиеся» границы;

террористов, которых следует «отправить к Богу»;

исполнение закона всегда, а не тогда, когда «взяли за одно место» и т.д.

Ранее Дмитриев назвал ключевые условия РФ , выполнение которых позволит завершить войну.

«Я сосредоточен на экономике, инвестициях и отношениях с США, обеспечивая диалог. Но есть несколько ключевых моментов», – отметил Дмитриев.

При этом, подчеркнул спецпосланник Путина, следует решить несколько вопросов:

гарантии безопасности для Украины;

судьба так называемых «русскоязычных» регионов, якобы пострадавших от Украины.

нейтральный статус Украины "для безопасности РФ".

Напомним, как отмечали у Путина, Россия, США и Украина близятся к дипломатическому решению, которое сможет завершить войну. Основополагающую роль в этом процессе, по его словам, играют США. Впрочем россияне подчеркивают: соглашение невозможно без учета интересов РФ.

«Я считаю, что Россия, США и Украина действительно достаточно близки к дипломатическому урегулированию», — сказал Дмитриев.