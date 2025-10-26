ТСН в социальных сетях

Какие гости, такие и подарки: спецпосланник Путина привез в США неожиданный презент (фото)

Россияне в США в очередной раз продемонстрировали, что не намерены завершать войну. Об этом свидетельствует даже мелочь – подарок Дмитриева американцам. Да, он "припер" конфеты с высказываниями диктатора.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев привез в США необычный подарок. Да, он презентовал сладости с цитатами Владимира Путина.

Кадры обнародовали в Сети.

В США Дмитриев привез некий «символический» подарок — коробку конфет. На ней изображен диктатор РФ Путин, которого назвали «великим» человеком. Каждая конфета содержит цитаты русского руководителя, в частности:

  • Россию, которая «ничего не боится» и ее «где не заканчивающиеся» границы;

  • террористов, которых следует «отправить к Богу»;

  • исполнение закона всегда, а не тогда, когда «взяли за одно место» и т.д.

Ранее Дмитриев назвал ключевые условия РФ , выполнение которых позволит завершить войну.

«Я сосредоточен на экономике, инвестициях и отношениях с США, обеспечивая диалог. Но есть несколько ключевых моментов», – отметил Дмитриев.

При этом, подчеркнул спецпосланник Путина, следует решить несколько вопросов:

  • гарантии безопасности для Украины;

  • судьба так называемых «русскоязычных» регионов, якобы пострадавших от Украины.

  • нейтральный статус Украины "для безопасности РФ".

Напомним, как отмечали у Путина, Россия, США и Украина близятся к дипломатическому решению, которое сможет завершить войну. Основополагающую роль в этом процессе, по его словам, играют США. Впрочем россияне подчеркивают: соглашение невозможно без учета интересов РФ.

«Я считаю, что Россия, США и Украина действительно достаточно близки к дипломатическому урегулированию», — сказал Дмитриев.

