Какие ключевые пункты может иметь будущее мирное соглашение: объяснение эксперта Foreign Affairs

Новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что намерен завершить войну в Украине. Старший политолог аналитического центра RAND Corporation Сэмюэл Чарап отметил, что мирное соглашение будет направлено на предотвращение возобновления конфликта, а не на решение территориальных споров.

Об этом он сообщил в авторской статье для Foreign Affairs.

Чарап считает, что план должен включать соглашение о прекращении огня, надежные гарантии безопасности для Украины, наказание России за агрессию и стабилизацию отношений между Россией и Западом. Он также отметил, что вопрос территорий вряд ли будет предметом переговоров. Линия разграничения, по его словам, останется стабильной, возможно, с некоторыми корректировками, на момент прекращения огня.

"Территориальный контроль, несмотря на то, что он чрезвычайно важен для обеих сторон, в конце концов не является таким основным вопросом, как эти более широкие политические вопросы. И признание российских аннексий справедливо считается невозможным шагом как для Украины, так и для ее западных спонсоров", — говорится в статье.

Гарантии безопасности для Украины

Чарап подчеркивает, что послевоенные гарантии безопасности для Украины должны быть такими, чтобы Россия понимала, какую высокую цену она заплатит за новое вторжение. Это могут быть поставки оружия, которые будут наносить значительные удары по России, или обязательства третьих стран вмешаться на стороне Украины.

"Если Киев убедится, что его безопасность гарантирована, он сможет сосредоточиться на экономическом восстановлении и демократии, а не на том, чтобы стать гарнизонным государством", - отметил аналитик.

Он выразил сомнения относительно принятия Украины в НАТО. Однако он отмечает, что США неоднократно предоставляли непосредственные гарантии безопасности для своих союзников в постконфликтный период.

Прекращение огня

Аналитик отметил, что контроль за соблюдением режима прекращения огня между двумя враждебными государствами, которые не признают линии разграничения является серьезным вызовом. Эксперт отметил необходимость эффективного контроля за соблюдением мирных условий.

Чарап отвергает идею миротворцев, объясняя, что их требовалось бы слишком много для контроля на большой территории. Он предлагает более реалистичное решение - создание сети датчиков и камер наблюдения для постоянного мониторинга. По его словам, важно, чтобы контроль осуществляла третья страна.

Однако, по мнению аналитика, главным остается введение механизмов ответственности за нарушение режима тишины, ведь без этого ситуация может повторить печальный опыт Минских соглашений.

Наказание России

Аналитик считает, что после завершения войны важно продемонстрировать миру, что агрессия России против Украины обернулась для нее поражением.

"Хотя Путин неизбежно будет заявлять о победе, когда боевые действия прекратятся, у остального мира не должно складываться впечатление, что Россия ничего не заплатила за свою агрессию", - говорится в статье.

Чарап также поддерживает сохранение западных санкций и предлагает использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

Напомним, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут не исключает, что в 2025 году может быть "остановка" войны и запуск переговорного процесса.

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