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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Какие красные линии очертила Украина: Умеров ответил, обсуждались ли они в Париже

По словам министра обороны, Украина не обсуждала уступки по территориям или уменьшение своей обороноспособности.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Рустем Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров / © Associated Press

Во время переговоров в Париже с лидерами Европы и США Украина озвучивала свои требования по прекращению огня и завершению войны.

На этот вопрос министр обороны Украины Рустем Умеров ответил в приватном разговоре с ведущей «1+1» Наталией Мосейчук.

«Я его прямо спросила, какие красные линии? Или они совпадали с красными линиями наших европейских партнеров. И Рустем Умеров сразу прервал мой вопрос и сказал: “Наши линии написаны в Конституции“ Это был его короткий ответ», — рассказала Мосейчук в эфире телемарафона.

Далее, по ее словам, министр сообщил, что в Париже также не обсуждались вопросы численности украинской армии, возможные уступки по территориям, а также ограничения по будущему производству оружия в Украине.

«Я получила три “нет“ от министра обороны», — добавила Мосейчук.

Напомним, по словам Умерова, получит ли Украина дополнительные системы ПВО от США — вопрос остается открытым. Украина не полагается исключительно на союзников и развивает собственные системы защиты.

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