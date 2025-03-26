Какие механизмы задействуют для контроля за перемирием: Макрон назвал варианты

Макрон подчеркнул, что даже если западные миротворцы и будут присутствовать в Украине, то определенно не на линии столкновения.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слишком рано говорить об отмене санкций, наложенных на Москву после вторжения в Украину, объяснив, что это будет зависеть "от выбора России соблюдать международное право".

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже.

Что касается контроля за прекращением огня, то, по словам Макрона, механизмы еще не прорабатываются.

В частности, президент Франции напомнил, что с 2014 по 2022 год в Украине действовала миссия ОБСЕ. Однако Макрон сообщил, что президент Зеленский не поддерживает идею ОБСЕ.

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Это (миссию ОБСЕ – Ред.) еще завтра обсудим. Это может также быть мандат ООН. Миротворческая операция с мандатом ООН. Но когда мы говорим о миротворческом контингенте, мы не говорим о его размещении на линии фронта. Линия фронта будет проведена по результатам переговоров. С двух сторон противоборствующие стороны будут влиять на эти переговоры. Какой механизм контроля будет действовать, мы еще обсудим", – сказал он.

Ранее президент Франции Макрон заявил, что РФ должна согласиться на прекращение огня без "предварительных условий".

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