Какие партии и на что за последние 5 лет тратили больше всего средств — исследование КИУ

Какие партии и на что за последние 5 лет тратили больше всего средств — исследование КИУ

Исследование показало, что 40% средств партии тратят на прямую рекламу.

За последние пять лет украинские политические партии потратили более 3 миллиардов гривен, и в основном это средства из государственного бюджета.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, представляя исследование КИУ "Влияние четырех лет государственного финансирования на развитие политических партий в Украине".

"За последние пять лет украинские политические партии потратили более 3 млрд грн, и львиная доля этих средств – это средства, которые были получены в рамках государственного финансирования политических партий. Мы проанализировали расходы политических партий с момента введения государственного финансирования, то есть в отчете указаны 2016-2020 года", — сообщил он.

Так, согласно этому исследованию, больше всего средств на протяжении последних пяти лет потратили "Радикальная партия" Олега Ляшко и Всеукраинское объединение "Батькивщина". Так, на уставную деятельность "Радикальной партии" ушло 644 млн грн. Также партия стала лидером по затратам на парламентскую избирательную кампанию 2019 года, потратив почти 115 млн грн.

"Батькивщина" за пять лет деятельности потратила 631 млн грн, из них 87 млн — на парламентскую кампанию 2019 года. Несколько меньше потратили партии "Европейская солидарность" и "Слуга народа". Партия "ЕС" за последние пять лет потратила 577 млн грн, а "Слуга народа" за два года деятельности — 513 млн грн.

Дальше по значительным расходам есть партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (190 млн грн) и ВО "Свобода" (119 млн грн). Партия "Украинская стратегия Гройсмана" потратила 117 млн грн, при том, что она не получала средств в рамках государственного финансирования. Партия "УДАР" показала достаточно низкие рамки финансовых затрат и за пять лет потратила только 3 млн грн.

Напомним, как свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в течение 2-4 сентября 2021 года, в настоящее время "Слуга народа", "Европейская солидарность", и ОПЗЖ являются лидерами в рейтинге политических партий. А вот рейтинг "Батькивщины" упал по сравнению с результатами на конец июля 2021-го.

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