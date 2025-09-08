Удары как инструмент торга: NYT о тактике Кремля / © ТСН.ua

Новые массированные российские удары по Украине связаны с важными геополитическими событиями, поскольку Кремль пытается усилить свои позиции в переговорах.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Цель состоит в том, чтобы усилить влияние Москвы на переговорах, говорят аналитики, пока Кремль не заплатил ни одной цены в виде дополнительных санкций США, усиливая свои атаки.

В издании напомнили, что последнее такое нападение произошло в воскресенье, когда российская баллистическая ракета пробила дыру в крыше здания Кабинета министров. Это был первый удар Кремля по правительственному центру Киева за три с половиной года войны.

Нападение произошло лишь спустя три дня после того, как главы европейских государств собрались в Париже, чтобы рассмотреть вопрос о направлении войск в Украину после прекращения огня или мирного урегулирования. Их миссией, в частности, должна быть защита украинского правительства. Захватнический огонь России, похоже, сигнализировал, что такие войска будут под угрозой.

Аналитики связывают большие атаки с важными геополитическими событиями, такими как телефонные разговоры между президентом Трампом и диктатором Путиным, а также прошедшие в этом году в Стамбуле раунды прямых переговоров между Россией и Украиной.

Американский аналитический центр Институт изучения войны обнаружил, что Россия запускает большее количество беспилотников и ракет до или после событий, что свидетельствует о том, что российские стратеги видят в нападениях дипломатическую сигнальную роль, даже когда регулярно погибают гражданские лица.

Анализ данных о российских ударах, проведенный газетой The New York Times, показывает, что после пяти из шести телефонных разговоров между Трампом и Путиным с февраля по июль этого года Россия наносила по Украине удары, интенсивность которых превышала среднюю, а иногда и значительно превышала ее.

К примеру, на следующий день после телефонного разговора 3 июля Россия запустила 550 беспилотников и ракет. Этот залп значительно превысил средний показатель — 118 боеприпасов в день в первые шесть месяцев этого года.

Перед началом последних переговоров о войне военные аналитики предупреждали, что мирные переговоры могут привести к более кровавой фазе войны. Они отмечали, что две армии могут сражаться за позиции, прежде чем линии фронта будут заморожены.

Кремль нанес несколько крупных залпов или ударов по символическим целям, четко приуроченным к конференциям по безопасности и дипломатическим встречам.

В преддверии открытия Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Россия запустила беспилотник по Чернобыльской АЭС. Украинцы восприняли это как предупреждение о том, что вооружение Украины рискует новыми войнами и катастрофой, в которой радиация может снова распространиться на запад, как это произошло во время взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В четверг, когда европейские лидеры встретились в Париже, чтобы рассмотреть вопрос об отправке войск в Украину, российская ракета убила двух членов группы разминирования.

Ранее аналитики The Times предоставили свой прогноз, как изменится война России против Украины после визита Путина в Китай.