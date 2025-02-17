Какие последствия может иметь соглашение Трампа об окончании войны в Украине: детали от NYT

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не раз заявлял, что желает "заключить соглашение", которое бы закончило войну России в Украине. Ожидание об этом породил звонок американского лидера российскому "фюреру" Владимиру Путину, а также встреча, которая должна состояться на этой неделе между представителями США и РФ в Саудовской Аравии.

Чем могут закончиться переговоры о конце войны в Украине и какие последствия может иметь соглашение президента США, сообщает The New York Times.

Какими могут быть переговоры

Сейчас у Украины есть несколько вариантов, вернуть назад достижения российской армии, которые та получила на поле боя. Издание пишет, что это может означать, что любое соглашение, скорее всего, будет предусматривать болезненные уступки со стороны Украины. Кроме того, по всей вероятности, "Россия почти наверняка заключит жесткое соглашение".

Вместе с тем Москва имеет свои стимулы, чтобы заключить соглашение. В частности, речь идет о том, что Российской экономике грозит безумная инфляция из-за огромных расходов на войну, тогда как военные потери ежедневно составляют около тысячи и более человек. Более того, урегулирование в отношении Украины может проложить путь к ослаблению западных санкций.

"Переговоры будут чрезвычайно сложными. Многие сомневаются, что Путин будет вести переговоры добросовестно. Тем временем Европа и Украина опасаются, что Трамп может поддаться искушению заключить соглашение с Кремлем из-за их глав", — пишет NYT.

Кто за столом переговоров

В статье отмечают, что администрация бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена стремилась дипломатически изолировать Россию и заявляла, что любые переговоры о судьбе Украины должны проходить при участии Киева. В свою очередь, действующий президент Дональд Трамп отказался от этого подхода, когда 12 февраля позвонил по телефону в Москву и "обсуждал Украину во время длительного разговора с Путиным, а затем сказал, что "проинформирует" президента Украины Владимира Зеленского об этом разговоре".

Также в материале NYT высказали мнение, что именно Украина может оказаться в изоляции. Президент Зеленский говорил о том, что его не приглашали на состоявшиеся на этой неделе переговоры между высокопоставленными помощниками президента США и их коллегами из РФ в Саудовской Аравии.

"Европейские страны также могут быть исключены. Трамп заявил, что "вероятно", вскоре встретится с Путиным в Саудовской Аравии. Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Турция уже были посредниками между Украиной и Россией по таким вопросам, как обмен пленными и навигация в Черном море", — говорится в материале.

Территориальные уступки

Украина неоднократно заявляла, что никогда не признает никаких изменений своих границ. Россия претендует не только на примерно 20% оккупированной территории, но и часть регионов, которые контролирует Киев в четырех регионах, которые сейчас Москва не полностью контролирует.

"Украина и Запад формально не признают аннексию Россией, хотя РФ сохраняет свои более широкие территориальные претензии. Соглашение может предусматривать, что территориальные споры будут разрешаться мирным путем в какой-то момент в будущем. Скажем, через 10 или 15 лет, как предлагали украинские переговорщики о статусе2-2".

Вместе с тем, Украина все еще удерживает земли в Курской области. Россия отвергла идею, что Украина могла бы использовать эти территории как разменную монету в переговорах. Впрочем, если переговоры начнутся до того, как Москве удастся вернуть свои территории, то все может измениться.

Гарантии безопасности

Украина хочет вернуть территорию, захваченную Россией. Впрочем, Киев ясно дал понять, что будущая безопасность страны очень важна. Украинские власти считают членство в НАТО ключом к этой защите. В свою очередь, Кремль считает возможность присоединения Украины к Альянсу экзистенциальной угрозой собственной безопасности. Потому как компромисс Украине могут предоставить возможность вступить в Европейский Союз, но не в НАТО.

В издании также отмечают, что Зеленский предлагал в случае, если Украину не возьмут в НАТО, отправить в страну 200 тыс. иностранных миротворцев, которые помогут обеспечить прекращение огня Впрочем, аналитики уверены, что Запад не в состоянии отправить такое количество солдат.

Российская Федерация также хочет получить собственные "гарантии безопасности", чтобы гарантировать, что Украина не попытается восстановить свой военный потенциал и отвоевать оккупированные Россией территории. Кремль хочет ограничить численность украинской армии и запретить иностранным войскам въезд в страну.

Европа будет озабочена возможным требованием РФ сократить численность войск НАТО в регионе, поскольку это увеличит риск российского вторжения в Польшу и Прибалтику. Однако Дональд Трамп может согласиться на это, отмечает издание. Все это приведет к невероятно сложным переговорам, констатирует NYT.

"У Путина также есть требования, которые выходят за пределы территории и безопасности. Во время мирных переговоров 2022-го переговорщики страны-агрессорки пытались уничтожить украинскую идентичность, требуя от страны сделать русский язык официальным и запретить называть места в честь украинских борцов за независимость. Вероятно, эти проблемы возникнут снова".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ничего не знал о переговорах в Саудовской Аравии, не будет принимать в них участия и не будет признавать какие-либо договоренности о себе без своего участия.

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