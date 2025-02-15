Какие потери Украины в войне с Россией: Келлог назвал шокирующие цифры

Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог заявил, что потери Украины в войне втрое превышают потери США во Вьетнаме и Корее вместе.

Об этом он заявил на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Если посмотреть на уровень разрушений в Мариуполе, можно представить американский город, который уничтожен полностью. Это масштаб Второй мировой войны", — подчеркнул Келлог.

По его словам, администрация Дональда Трампа работает над тем, чтобы остановить войну и обеспечить защиту и суверенитет Украины.

"Президент менее 30 дней в Белом доме, но уже достиг большего в вопросе урегулирования конфликта, чем предыдущая администрация за три года", — заявил Келлог.

Он отметил, что Трамп рассматривает войну не только через призму оружия или экономических аспектов, но и с точки зрения гуманности.

“Это вопрос человеческих жизней. Мы должны остановить это. Но при этом важно обеспечить надежную защиту Украины и ее право на суверенитет”, – добавил он.

Напомним, Кит Келлог, являвшийся участником встречи с украинской делегацией на Мюнхенской конференции по безопасности, анонсировал свой визит в Украину.

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