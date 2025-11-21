Какие пункты "мирного плана" могут быть выгодны Украине – разбор The Telegraph

Трамп Зеленский и Путин / © ТСН.ua

«Мирный план» из 28 пунктов, разработанный специальными посланниками США и РФ Стивом Виткоффом и Кириллом Дмитриевым, вызвал значительный резонанс, поскольку большинство его условий выгодно Москве. Однако, как установили журналисты, в документе содержатся и ключевые положения, которые могут быть приемлемы для Украины.

Об этом пишет The Telegraph.

Одним из таких пунктов является признание суверенитета Украины со стороны России. Хотя Москва в прошлом игнорировала подобные обещания, это положение может быть использовано для ограничения дальнейших «максималистских целей».

Ряд пунктов касается военной и политической состоятельности Украины. План предусматривает возможность вступления Украины в Европейский Союз, что однозначно выгодно для Киева.

Что касается военной сферы, то требование об ограничении Вооруженных сил Украины до 600 000 человек, хоть и является уступкой, но это значительно выше российских требований и больше, чем обсуждалось в начале войны в 2022 году.

При этом, как отмечают журналисты, важно, что в «мирном плане» не предусмотрены ограничения на дальнобойное оружие для Украины.

Значительное преимущество для Украины в гуманитарной сфере и условиях прекращения огня. Документ предусматривает создание нового гуманитарного комитета, призванного помочь провести обмен пленными и телами погибших по принципу всех на всех.

Также в документе указано, что будут возвращены все гражданские пленные и дети, похищенные Россией, и будет реализована программа воссоединения семей.

Кроме того, выгоден для Киева, по аналитике издания, пункт о проведении выборов в Украине в течение 100 дней после заключения перемирия. Это не позволяет Москве навязать выборы прямо во время войны.

Вступление перемирия в силу также выгодно Украине, поскольку потребует от россиян отступить за демилитаризованную зону.

Напомним, дискуссия вокруг «плана Трампа» обострила вопрос о том, с кем должен советоваться президент Владимир Зеленский в военное время. Политолог Игорь Рейтерович отмечает, что решения по любым мирным предложениям должны приниматься исключительно на основе оценок военных, ведь именно они способны определить реальные риски безопасности.

Эксперт предостерегает: нынешняя версия плана содержит пункты, опасные как для обороны страны, так и для политических перспектив власти, а в условиях войны ключевой остается защита национальных интересов, а не политические расчеты.