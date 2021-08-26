Какие реформы нужно осуществить Украине для получения ПДЧ: в НАТО назвали перечень

Какие реформы нужно осуществить Украине для получения ПДЧ: в НАТО назвали перечень

В Альянсе обратили внимание, что вопросы реформ не обязательно связаны с оборонным сектором.

В НАТО призвали Украину продолжить работать на реализацией реформ, чтобы получить ПДЧ и приблизиться к вступлению в Альянс.

Об этом рассказал заместитель Генсека НАТО Мирче Джоанэ в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, Альянс интересуют вопросы реформирования институтов национальной безопасности, управления и контроля, совместимости в Вооруженных силах, гражданского контроля, политического контроля, парламентского надзора, реформы сектора разведки.

Также вопросы реформ не обязательно связаны с оборонным сектором. Альянс считает важными:

борьбу с коррупцией,

реформирование судебной системы,

обеспечение того, чтобы судебная система функционировала в рамках верховенства права, сдержек и противовесов.

"Вот почему мы призываем Украину продолжать в максимально возможном объеме использовать Годовую национальную программу. Я знаю, что в декабре будет совместный просмотр этой программы, и это лучший способ по-настоящему увидеть и заняться рядом вопросов", — сказал Джоанэ.

Также заместитель генсека посоветовал странам-претендентам на вступление в НАТО обращать внимание на инновации и новые технологии, космос и изменения климата.

Ранее Виктор Ющенко рассказал, как Ангела Меркель помешала Украине получить ПДЧ в НАТО в 2008 году.

Напомним, что Зеленский подтвердил стратегический курс Украины на вступление в НАТО.

В НАТО пока нет единогласного решения о предоставлении Украине Плана действий о членстве, но Альянс продолжает придерживаться политики "открытых дверей".

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