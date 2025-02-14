Какие риски несет телефонный разговор Путина и Трампа: Зеленский ответил

Телефонные разговоры – это только разговоры. А решения по Украине должны приниматься во время встречи с украинской стороной.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая в панели "Strategic Investment: The Future of US – Ukraine Security Cooperation".

"Рисков от телефонного разговора не вижу. Я думаю, что президент Трамп сильнее Путина. Есть риски для мира, поэтому у нас [у Украины – ред.] рисков гораздо больше, чем у США. При всем уважении ко всем мировым лидерам", — отметил Зеленский.

Он напомнил, что провел "неплохой разговор" с президентом США Дональдом Трампом.

"Он [Трамп – ред.] разговаривал с Путиным. Путин, как он сказал, заинтересован в окончании войны. А я говорю, что он лжец. Я знаю, я ему не доверяю. <...> И, да, нам нужно встретиться, и чтобы не было решений об Украине без Украины", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский жестко прокомментировал посредничество США по урегулированию российско-украинского конфликта. По словам президента, в противостоянии российской агрессии Украине необходима поддержка от США, а не посредничество для переговоров с Путиным.

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