Какие риски несет встреча Путина и Трампа: Ходжес назвал главную проблему

Для России переговоры с США – это просто игра и возможность потянуть время.

Возможность личной встречи президентов США и РФ выглядит достаточно реалистично. Но ее результативность вызывает большие сомнения, ведь даже достигнутые договоренности не обязательно превратятся в реальные шаги к миру.

Такое мнение высказал экскомандующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"Я думаю, что это [встреча Трампа и Путина – ред.] вполне реально. Я этого не знаю наверняка, но это, безусловно, выглядит как реальная возможность. Но знаете, украинское правительство, а также правительства европейских стран, если они не участвуют в этом процессе, то они не обязаны делать то, о чем договариваются Белый Дом и Кремль", – подчеркнул американский генерал.

Он отметил, что эта проблема не нова и "была с самого начала".

"Белый Дом считает, что он может просто договориться с Россией, а все остальные просто выстроятся в шеренгу. И у меня нет ощущения, что кто-то в Европе воспринимает это так же, включая Украину. Я думаю, что россияне тоже это знают. И для России это просто игра, чтобы потянуть время, чтобы получить то, что они хотят. У них нет серьезных намерений, но опять же, я доверяю вашему президенту [Зеленскому – ред.], который знает это лучше меня", – добавил Бен Ходжес.

Напомним, генерал Ходжес назвал способ заставить Россию соблюдать перемирие. По его мнению, это может обеспечить только присутствие соответствующей военной силы на территории Украины, поэтому контингент миротворцев должен быть достаточно сильным.

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