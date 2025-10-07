Какие санкции окончательно остановят Путина: военный эксперт назвал два фактора

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Россия, являясь уже самой подсанкционной страной в мире, вряд ли может быть остановлена одной существенной санкцией.

Такое мнение высказал военный эксперт и бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк, пишет Sky News.

Военный эксперт отмечает важность постоянной борьбы за новые ограничения и блокировки «лазейок». Также в разговоре с журналистом он выделил два ключевых рычага, которые действительно могут изменить ситуацию. Среди них это вторичные санкции.

Реклама

«Необходимо вводить вторичные санкции против тех, кто торгует с Россией», — заявил Кларк.

Он привел пример США, введших 25% санкций против Индии за покупку российской нефти, но не против Китая. Эксперт считает, что подобные меры будут оказывать значительное влияние.

А второй рычаг — цены на энергоносители. Кларк назвал это «важнейшим единственным рычагом». Он утверждает, что если цена на соответствующие сорта российской нефти упадет до $50 за баррель, Россия потеряет «достаточно денег», что подорвет ее способность финансировать войну.

Таким образом, эксперт подытоживает, что давление на Россию должно происходить из-за глобального снижения цен на нефть и газ в сочетании с вторичными санкциями против ее торговых партнеров.

Реклама

Напомним, депутат Европарламента и бывший руководитель военной разведки Финляндии Пекка Товери заявили, что против российских гибридных атак НАТО имеет ограниченные инструменты, тогда как Евросоюз, благодаря своему экономическому потенциалу, может вводить санкции и попадать в самые слабые точки российской экономики.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для существенного уменьшения российской угрозы необходимо блокирование схем поставки критических компонентов, используемых для производства российских ракет и дронов.